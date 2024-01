Cambio al vertice per la Fondazione “Antico Spedale Santa Maria della Scala”: Cristiano Leone è il nuovo presidente

La Fondazione “Antico Spedale Santa Maria della Scala” ha un nuovo presidente: Cristiano Leone. Il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha provveduto a effettuare la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del presidente del collegio dei revisori della Fondazione.

Oltre a Leone, sono stati designati per il cda Niccolò Fiorini, nel ruolo di vice presidente, Massimiliana Quartesan, Viviana Castelli e Francesco Piroli. Presidente del collegio dei sindaci revisori sarà invece Camillo Natali.

Il sindaco ha scelto il nuovo presidente della Fondazione dopo aver valutato circa 40 curricula arrivati a Palazzo Pubblico. Leone ha alle spalle un’importante carriera internazionale, con un dottorato europeo in Filologia Romanza, conseguito con il massimo dei voti proprio all’Università di Siena, e una specializzazione nel management culturale alla Solvay Brussels School of Economics and Management.

“Iniziamo a lavorare da subito, consci che il Santa Maria della Scala non è il prodotto della storia di singoli individui ma di una collettività, ed è in questa chiave che desidero indirizzare la mia visione al servizio di questa istituzione”, dichiara Leone.

“Da presidente, ambisco ad apportare la mia doppia competenza, manageriale e artistica, che ho esplorato nel mio insegnamento universitario ma che ho potuto soprattutto applicare, attraverso progetti sia sperimentali che rivolti al grande pubblico, per preservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico del Santa Maria della Scala”.

La carriera di Cristiano Leone: dalla Sorbonne Universités a Emmanuel Macron

Nato a Napoli, 39 anni, Leone ha ricoperto importanti ruoli istituzionali sia nel settore pubblico che privato, collaborando con alcune tra le più illustri istituzioni europee, tra cui Sorbonne Universités, Villa Médicis – Académie de France à Rome, Museo Nazionale Romano, Hermès Italia e Hermès International.

Tra i suoi ultimi lavori la direzione artistica e linguistica per la prefigurazione della Cité internationale de la langue française, progetto culturale del presidente Emmanuel Macron, che ha aperto le sue porte lo scorso novembre.

“Da oggi si traccia un nuovo percorso che spero dia il giusto valore a tutto ciò che è racchiuso all’interno del Santa Maria, e non parlo ovviamente solo di cose materiali – sottolinea il sindaco Fabio – Pensando al futuro dell’Antico Spedale, anche grazie alla professionalità e alle competenze dei nomi presenti all’interno del nuovo consiglio di amministrazione, mi immagino un laboratorio dinamico, un dialogo tra diverse forme di arte con una particolare attenzione alla contemporaneità. Credo sia importante mettersi subito a lavoro per costruire insieme alla direttrice Valdambrini e a tutta la squadra del Santa Maria progetti ad ampio raggio distribuiti su più livelli”.

“Per fare ciò sono convinta che le capacità manageriali e artistiche dei nuovi membri del cda daranno lo slancio creativo giusto per attrarre su Siena e sul Santa Maria gli occhi di soci ed investitori esterni – conclude il sindaco Fabio – C’è bisogno ora di un’attenta ridefinizione dei ruoli e di una precisa regolamentazione interna che permetta al cda di lavorare con serenità per la crescita di un complesso museale unico al mondo”.

