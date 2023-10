Così Guild Siena ha dato vita a una formula innovativa di senior living riqualificando il territorio

Guild Siena, la prima community di senior living

Frutto di un progetto di collaborazione tra Guild Living e Specht Group Italia, apre ufficialmente nel cuore della Toscana: una nuova formula di senior living che si pone l’obiettivo di dar vita a un nuovo modo di vivere teso a una longevità sana, indipendente, sociale e partecipata.

Il benessere dell’anima e del fisico, intesi come forme di cura per la persone, sono oggi al centro di diversi dibattiti e progetti sociali. E ognuno di questi mette al centro del proprio nucleo operativo e strategico la costruzione di abitudini sane e di rapporti che possano rafforzare le proprie abilità strutturali ed emotive.

Ed è qui che si inserisce Guild Siena, frutto della joint venture tra i due operatori internazionali Guild Living e Specht Group Italia. Un progetto di senior living nato dal complesso di via di Malizia, non lontano dall’ospedale delle Scotte, che era originariamente destinato a diventare un residence, ma poi rimasto incompiuto, abbandonato e in rovina per molti anni: “Siamo molto felici e tanto orgogliosi di inaugurare ufficialmente Guild Siena, un progetto dedicato alla Longevità completamente inedito in Italia”, ci racconta Eugene Marchese, co-founder di Guild Living. “Né una casa di cura né clinica privata ma un nuovo modo di vivere per mantenersi il più a lungo possibile indipendenti e in salute, fisicamente, cognitivamente e, soprattutto, emotivamente”.

Per i lavori di riconversione, nel cantiere di Guild Siena, la società ha selezionato un team di esperti globali di senior living, pronti per la progettazione di soluzioni abitative qualificate e improntate al benessere fisico, cognitivo ed emotivo delle persone over 65, attive e indipendenti. La location, immersa nel verde di un parco di quasi 4 ettari e con vista diretta sul centro storico di Siena, prevede 83 appartamenti dal design elegante e contemporaneo, e un’ampia superficie destinata alle zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali destinati ad attività culturali e di intrattenimento, ma soprattutto finalizzate a promuovere relazioni, amicizie e affetti che restano la prima terapia contro l’invecchiamento.

La visione e i servizi proposti di Guild Siena

I vari appartamenti del complesso Guild Siena sono pensati per ospitare una o due persone per un minimo di un mese di permanenza, con la possibilità di usufruire di diversi servizi personalizzabili. La formula di ospitalità è concepita all’insegna della flessibilità e consente di sperimentare la vita nella struttura senza stravolgere le proprie abitudini, ma adattando gradualmente il soggiorno alle proprie necessità.

Guild Siena è concepita come un hub di longevità sul territorio. Tutti i servizi e le attività sono aperti al pubblico. Non sarà, quindi, una realtà esclusiva e chiusa, ma integrata con la comunità locale. La creazione della prima “Guild Community” si configura, dunque, come un progetto di cura del territorio e riqualificazione a vantaggio di tutta l’area.

Oltre ai numerosi servizi in-house, sono disponibili programmi mirati, su richiesta, che includono un percorso nutrizionale personalizzato, bilanciato da attività fisica adeguata all’età. Il tutto per migliorare la qualità di vita dei residenti nel rispetto della loro indipendenza, favorendo le occasioni di socializzazione e la possibilità di coltivare passioni e interessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.