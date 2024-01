Forbes Italia lancia un nuovo format sui family business: la prima puntata l’8 febbraio

FamilyBiz è una rivista di management italiana focalizzata sui family business che raccoglie e divulga informazioni strategiche, spunti operativi e buone pratiche per ispirare comportamenti e scelte virtuose indispensabili per affrontare alcune delle principali sfide delle imprese a base familiare. Tra le sfide troviamo: rigenerare i business di famiglia, semplificare la proprietà con i family buyout, allenare le competenze delle future generazioni, preparare la successione, innovare la governance aziendale e familiare e attuare exit strategy.

Il progetto Family Business Arena

E proprio FamilyBiz lancia il format del Family Business Arena. Si tratta di un’iniziativa pensata da Davide Mondaini, ideatore di FamilyBiz ed esperto in strategie di sviluppo, rilancio ed exit che nasce da 25 anni di esperienza sul campo condotta all’interno di più di 120 aziende familiari. Il primo Family Business Arena è stato inaugurato lo scorso marzo, presso lo Zanhotel Meeting Centergross, e organizzato come workshop e appuntamento di networking con protagonisti 24 imprenditori di family business, che si sono confrontati all’interno di un’“arena” in due cicli di incontri. Accanto alla declinazione del workshop, il Family Business Arena si articola in altre due formule: round table e talk show.

Da quest’ultima versione nasce la partnership con Forbes Italia: ben otto puntate verranno registrate a Milano negli studi televisivi di BFC Media e saranno visibili su Forbes – sez. video. Sessioni brevi e tutte concentrate sui temi più profondi del family business con protagonisti gli imprenditori della community di FamilyBiz. Due imprenditori per puntata condivideranno la loro testimonianza con contributi e approfondimenti tecnici di Davide Mondaini, moderati dalla conduzione di Sofia Tarana, giornalista e caporedattore di FamilyBiz Magazine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .