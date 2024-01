Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Forbes Under 30 Summit Africa 2024 in Botswana.

Forbes ospiterà ancora una volta il Forbes Under 30 Summit Africa 2024 in Botswana a maggio. Dal 5 all’8 maggio, la programmazione si concentrerà sulle più grandi storie imprenditoriali e opportunità dell’Africa, nonché sugli investitori e fondatori che stanno aprendo nuove strade in vari settori del business.

Il Summit in Botswana

Il Forbes Under 30 Summit Africa torna per il terzo anno nel mercato in più grande crescita del mondo. Dal 5 all’8 maggio, Forbes ti invita a unirti ad alcune delle più grandi menti di tutto il mondo che si riuniranno a Gaborone, in Botswana, per questo evento da non perdere.

Insieme a relatori eccezionali, sperimenterai la musica straordinaria dei migliori artisti, la cucina straordinaria di chef di fama mondiale, e i gusti e i suoni della cultura locale mentre ti impegni in imbattibili opportunità di networking.

Attivati ora per approfittare della tariffa migliore e unirti a 1.000 dei giovani imprenditori e rivoluzionari più brillanti del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .