Intelligenza artificiale proprietaria e una piattaforma di sicurezza mobile: gli ultimi progetti di Samsung

Con Nicolò Bellorini, head of marketing di Samsung Electronics Italia, abbiamo parlato di lavoro in mobilità, un tema che riguarda un gran numero di manager, imprenditori e protagonisti delle startup. E anche di Gauss, l’IA di Samsung.

Parliamo di smartphone e tablet che facilitano il lavoro. Quali modelli consiglierebbe a un giovane imprenditore o manager?

A seconda delle esigenze, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 5 sono perfetti per un giovane imprenditore o manager. Il Galaxy S23 Ultra è dotato di un processore potente e di una memoria ram elevata, che lo rendono ideale per il multitasking e per eseguire applicazioni aziendali complesse. Inoltre, la fotocamera di alta qualità consente di scattare foto e girarevideo per presentazioni o per documentare il lavoro svolto, mentre grazie alla precisione e alla sensibilità della S Pen è possibile prendere appunti rapidamente e facilmente. La funzione di riconoscimento della scrittura manuale permette di convertire gli appunti in testo digitale, semplificando la condivisione e l’organizzazione delle informazioni. La S Pen può anche essere utilizzata per firmare documenti digitali, creare disegni e diagrammi, e persino per controllare le presentazioni. Samsung Galaxy Z Fold 5, invece, offre un’esperienza di utilizzo nuova grazie al design pieghevole. Può essere usato come uno smartphone tradizionale o come un tablet e offre la flessibilità di scegliere il formato più adatto alle proprie esigenze. Ciò lo rende molto utile per le presentazioni o per la visualizzazione di documenti di grandi dimensioni. Entrambi i dispositivi sono dotati di tecnologie avanzate, come la connettività 5G e la ricarica wireless, che permettono di rimanere connessi ovunque e di mantenere i dispositivi carichi senza dover utilizzare cavi o adattatori. Infine, Galaxy S23 e Galaxy Z Fold 5 offrono una sicurezza avanzata grazie alla tecnologia di Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza mobile Samsung, certificata da ministeri e dipartimenti della difesa, che garantisce la protezione dei dati riservati e sensibili ovunque.

Quali vantaggi offre il 5G nella gestione del lavoro da mobile?

La tecnologia 5G di Samsung offre numerosi vantaggi. In particolare, consente di lavorare in modo più efficiente grazie alla velocità di download e upload molto più elevate rispetto alle reti 4G Lte. Inoltre, la latenza ridotta consente di usare applicazioni e servizi in tempo reale, senza ritardo o lag. La connessione affidabile garantisce che i professionisti possano lavorare ovunque, senza doversi preoccupare di perderla. Inoltre, la capacità di connettere più dispositivi in contemporanea consente maggiore efficienza. La tecnologia offre anche funzionalità avanzate come la realtà aumentata (Ar) e la realtà virtuale (Vr), che possono essere sfruttate per migliorare la produttività e la collaborazione in ambienti di lavoro virtuali. Ad esempio, è possibile utilizzare la tecnologia Ar per visualizzare schemi di progettazione o mappe in tempo reale, mentre la tecnologia Vr può servire a simulare ambienti di lavoro e addestramento virtuali.

Che ruolo svolge nei prodotti l’AI Gauss, la vostra intelligenza artificiale proprietaria?

Di recente, durante il Samsung AI Forum 2023, abbiamo annunciato Gauss, il modello di IA generativa sviluppato da Samsung Research. Il modello è composto da Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code e Samsung Gauss Image e prende il nome da Carl Friedrich Gauss, il leggendario matematico che ha stabilito la teoria della distribuzione normale, la spina dorsale dell’apprendimento automatico e dell’IA. Inoltre, il nome riflette la visione di Samsung, che è quella di attingere da tutti i fenomeni e le conoscenze del mondo per sfruttare la potenza dell’IA e migliorare la vita dei consumatori. Galaxy AI trasformerà l’esperienza mobile quotidiana e permetterà di contare sulla sicurezza e sulla privacy di Galaxy. AI Live Translate Call presto darà agli utenti, con il più recente telefono Galaxy AI, un traduttore personale. Dato che questa funzione è integrata all’interno della chiamata, scomparirà la seccatura di dover utilizzare app di terze parti. Le traduzioni audio e testuali appariranno in tempo reale mentre si parla, rendendo una chiamata in un’altra lingua semplice come attivare i sottotitoli quando si guarda un film in streaming. E poiché è un dispositivo Galaxy AI, si può stare sicuri che le conversazioni private resteranno sempre sullo smartphone.

Secondo l’ultima rilevazione internazionale di Cisco, gli attacchi informatici si sono intensificati con la crescita dei modelli di IA. Che livello di sicurezza garantite con Samsung Knox?

Samsung Knox offre un alto livello di sicurezza per i nostri dispositivi. È una piattaforma di sicurezza avanzata, progettata per proteggere i dispositivi da attacchi informatici e minacce alla sicurezza. Offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui la crittografia dei dati per proteggere le informazioni sensibili degli utenti, come le password e i dati finanziari. Knox tutela aziende e utenti finali a livello sia di hardware che di software. Inoltre, protegge il kernel del sistema operativo, la parte centrale che gestisce le risorse del dispositivo. Offre anche funzionalità di sicurezza delle applicazioni, tra cui la verifica dell’integrità dell’applicazione, la firma digitale e la sandboxing.

Vi posizionate come un’azienda con una ‘apertura totale’, cioè la vostra architettura fa in modo che i prodotti funzionino con qualunque altro dispositivo o sistema. Quali sono i vantaggi per chi lavora?

Disponiamo di un nostro ecosistema, ma non vincoliamo gli utenti. Innanzitutto, l’ecosistema permette una maggiore flessibilità e libertà nella scelta degli strumenti e dei dispositivi per lavorare. Ciò significa che i dipendenti possono utilizzare i prodotti Samsung con qualsiasi altro dispositivo o sistema, senza doversi preoccupare della compatibilità. Questo approccio permette di ridurre i costi aziendali. Inoltre, l’apertura totale consente una maggiore collaborazione e condivisione tra colleghi e team di lavoro. Potendo utilizzare diversi dispositivi e sistemi, i dipendenti possono condividere facilmente e in sicurezza informazioni e dati, migliorando la comunicazione e la produttività dell’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .