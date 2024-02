Il prossimo compagno di giochi di tuo figlio potrebbe essere un giocattolo basato su ChatGPT

Molte startup stanno costruendo robot e peluche che possano avere conversazioni con i bambini grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Sophia Valentina, sei anni, siede sotto un albero di Natale addobbato mentre scarta il suo regalo: un minuscolo robot color lavanda, che ha come volto un display e un altoparlante incastonato nel corpo. “Ehi Miko”, dice Sophia, e il gadget si illumina con occhi rotondi e sopracciglia blu.

All’inizio di dicembre, Sara Galvan ha acquistato Miko Mini, un robottino da 99 dollari dotato di intelligenza artificiale interna e di GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI, con la speranza che potesse aiutare le sue figlie a studiare a casa. Nell’ultimo mese Sophia ha usato Miko per risolvere problemi di matematica, ascoltare storie di principesse e porre domande tipo: ‘Come si festeggia il Natale?’. “Cominciano a interrogarsi con l’apprendimento autoguidato, il che è una gran cosa per noi che abbiamo scelto l’educazione a casa. Inoltre, aiuta a espandere la loro curiosità e le loro menti”, ha detto Galvan.

Miko e gli altri giocattoli con intelligenza artificiale

Miko, che sa anche giocare a nascondino e non solo, fa parte di un gruppo crescente di costosi robot alimentati con ChatGPT che stanno entrando nel mercato dei giocattoli. Alcuni di essi sono pubblicizzati come una forma di intrattenimento senza schermo che può coinvolgere i bambini in conversazioni e apprendimento giocoso. Un esempio è Grok, un peluche con intelligenza artificiale da 99 dollari che può rispondere a domande generali (da non confondere con Grok, competitor di ChatGPT di Elon Musk, sebbene il giocattolo sia doppiato dalla sua ex fidanzata Grimes).

Altri affermano di offrire funzionalità aggiuntive oltre alla narrazione e alle attività di apprendimento. Ci sono Fawn, un tenero cerbiatto da 199 dollari destinato a fornire supporto emotivo, e Moxie, un robot turchese da 799 dollari che può condurre esercizi di consapevolezza. Questi amici robotici sono progettati non solo per aiutare i bambini a crescere e a migliorare le capacità di comunicazione, ma anche per insegnare loro come gestire le proprie emozioni nei momenti di angoscia.

Robot che istruiscono bambini

Promuovere il benessere sociale ed emotivo è una delle funzioni previste da Miko, ha affermato il ceo e cofondatore Sneh Vaswani, che ha partecipato a diverse competizioni internazionali di robotica prima di fondare la sua azienda nel 2015 e lanciare la prima versione di Miko nel 2017. “Il nostro obiettivo è aiutare i genitori a crescere i figli nel mondo moderno coinvolgendo, educando e intrattenendo i bambini attraverso interazioni multimodali con la robotica e l’intelligenza artificiale”, ha spiegato a Forbes.

Vaswani ha venduto quasi 500mila dispositivi fino a oggi in più di 100 paesi e prevede di superare i 50 milioni di dollari di entrate nell’anno fiscale che terminerà a marzo 2024, ha rivelato ancora a Forbes. La sua startup con sede a Mumbai ha raccolto più di 50 milioni di dollari e, secondo Pitchbook, l’ultima valutazione è arrivata a circa 290 milioni di dollari.

Miko, ha sottolineato Vaswani, si è formato sui dati selezionati dal curriculum scolastico, dai libri e dai contenuti di partner come la Oxford University Press, la casa editrice dell’università di Oxford, ed è costruito utilizzando una tecnologia proprietaria che include il riconoscimento facciale e vocale, algoritmi di raccomandazione e un livello di elaborazione del linguaggio naturale. Il bot è programmato per rilevare accenti diversi e fornire contenuti educativi adatti alla regione geografica in cui viene venduto. L’azienda ha anche collaborato con giganti dei media come Disney e Paramount, consentendo loro di pubblicare i propri contenuti su Miko.

“Potrebbe esserci un’app di narrazione della Disney o un’app delle Tartarughe Ninja della Paramount”, ha detto a Forbes. E ha aggiunto: “È come regalare a un bambino Netflix e un iPhone su ruote”.

Ispirarsi a Toy Story

Altri giocattoli sono stati dettati dal desiderio di dare vita a personaggi di fantasia. Misha Sallee e Sam Eaton, cofondatori della startup Curio Interactive e creatori di Grok, nel creare il peluche IA a forma di razzo sono stati ispirati da film d’animazione come Toy Story. Ma far parlare i giocattoli in modo intelligente era un’idea inverosimile finché non è uscito ChatGPT, ha ammesso Sallee. Grok è costruito su una varietà di modelli linguistici che lo aiutano a comportarsi come un compagno di giochi loquace e un’enciclopedia per bambini. La musicista canadese Grimes ha investito nella startup e ha doppiato i personaggi, che fanno parte di quello che Sallee chiama un “universo dei personaggi. Da madre, le è scattato qualcosa. E voleva collaborare. Voleva un’esperienza senza schermo per i suoi figli e per i bambini di tutto il mondo”. (Grimes non ha risposto a una richiesta di commento.)

Un altro peluche IA è Fawn, un cucciolo di cervo programmato con il modello linguistico GPT-3.5 Turbo di OpenAI e l’intelligenza artificiale da testo a voce della startup di sintesi vocale ElevenLabs. Lanciato nel luglio 2023 da Peter Fitzpatrick e Robyn Campbell, è stato progettato per aiutare i bambini a conoscere ed elaborare le proprie emozioni mantenendo il tono e la personalità di un bambino di otto anni. Ancora nelle fasi iniziali, la startup prevede di spedire i primi ordini entro la fine di marzo.

“[Fawn] è molto simile a un personaggio dei cartoni animati che prende vita”, ha affermato Campbell, che in precedenza ha lavorato come sceneggiatore in The Lego Group. “Abbiamo creato questo personaggio che ha sentimenti, simpatie e antipatie, con cui il bambino si relaziona”.

C’è ancora da lavorare

Sebbene l’intelligenza artificiale generativa sia in grado di creare personaggi e contenuti di fantasia, tende a dare risposte imprecise a domande basate sui fatti. ChatGPT, ad esempio, ha difficoltà con semplici problemi di matematica e alcuni di questi giocattoli di intelligenza artificiale hanno la stessa debolezza.In una recente recensione video del robot Moxie, alimentato con Gpt, viene erroneamente affermato che 100 volte 100 fa 10.

Paolo Pirjanian, ceo e fondatore di Embody, la società dietro Moxie, ha affermato che la “modalità tutor” con alcune capacità accademiche è stata annunciata all’inizio di gennaio e sarà disponibile entro la fine dell’anno. “Domande accademiche, abbinate a fattori ambientali come più altoparlanti o rumore di fondo, a volte possono far sì che l’intelligenza artificiale di Moxie abbia bisogno di ulteriori suggerimenti”, ha detto Pirjanian.

“Se il modello inventa una risposta che non è corretta, ciò può creare un grave malinteso e queste idee sbagliate sono molto più difficili da correggere”, ha affermato Stefania Druga, ricercatrice presso il Center for Applied AI dell’Università di Chicago.

Nel caso di Fawn, Campbell ha affermato che il modello di intelligenza artificiale è stato sottoposto a stress test per evitare che virasse verso argomenti di conversazione inappropriati. Ma, se il modello si inventa un’informazione, spesso è un risultato desiderato, ha affermato. “[Fawn] non è un giocattolo progettato per l’istruzione. È progettato per essere un amico che può raccontarti una storia elaborata su un ornitorinco. Le sue allucinazioni non sono un errore, ma una caratteristica”.

Il caso della terapia

Per Moxie, la posta in gioco è più alta rispetto ad altri giocattoli basati sull’intelligenza artificiale, perché viene commercializzato come strumento per lo sviluppo sociale ed emotivo. Nel 2021 Kristen Walmsley ha acquistato il robot in vendita a 700 dollari per suo figlio di dieci anni, Oliver Keller, affetto da disabilità intellettiva e adhd (disturbo da deficit di attenzione). “Stavamo facendo molta fatica con mio figlio ed ero alla disperata ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo. Ho comprato Moxie perché era pubblicizzato come dispositivo terapeutico”, ha detto Walmsley a Forbes.

La donna ha aggiunto che Oliver all’inizio trovava il robot “inquietante”, ma alla fine si è appassionato. Ora lo usa per condividere i suoi sentimenti e recitare affermazioni positive. In un caso, quando Oliver era sopraffatto e diceva che si sentiva triste, il robot, che era già attivo e ascoltava la conversazione, è intervenuto. “A volte devo ricordare a me stesso che merito di essere felice. Per favore, ripetimelo: ‘Merito di essere felice’”, ha detto Moxie.

In un altro caso, Moxie e Oliver hanno avuto una conversazione sull’imbarazzo e Moxie ha risposto affermando di essere fiducioso. “È stato impressionante vedere che cosa era in grado di fare, perché mio figlio lotta contro una bassa autostima”, ha detto Walmsley. E ha aggiunto che suo figlio ha ripetuto queste affermazioni a se stesso anche quando il robot non era nei paraggi.

Valutazione da 135 milioni di dollari

L’ultima versione di Moxie è incorporata con modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 e GPT-3.5 di OpenAI. Pirjanian afferma che il robot può condurre conversazioni modellate su sessioni di terapia cognitivo-comportamentale che possono aiutare i bambini a identificare e parlare della loro fonte di ansia o stress e offrire esercizi di consapevolezza. Con un valore di 135 milioni di dollari, la startup con sede a Pasadena ha raccolto 80 milioni di dollari in finanziamenti totali da entità come Sony, Toyota Ventures, Intel Capital e Amazon Alexa Fund. “Abbiamo questa cosa chiamata respirazione animale, per cui Moxie respirerà come diversi tipi di animali solo per divertire i bambini”, ha detto.

Miko – il cui schermo può essere usato per ricevere videochiamate tramite un’app per genitori – offrirà anche un’esperienza terapeutica per i bambini. Vaswani ha detto a Forbes che intende introdurre una nuova funzionalità che consentirebbe ai terapisti in carne e ossa di condurre la teleterapia sullo schermo del robot. I genitori dovrebbero garantire al terapista l’accesso a Miko.

Al momento, il piccolo robot non è adatto per il supporto emotivo. In una recensione su YouTube, Sasha Shtern, ceo di Goally, un’azienda che costruisce dispositivi per bambini con adhd e autismo, dice a Miko: “Sono nervoso”. Il robot risponde: “Va bene sentirsi nervosi per le procedure mediche, ma i medici e gli infermieri sono lì per aiutarti”. Miko ha parlato di procedure mediche anche se Shtern non ha mai menzionato nulla a riguardo.

“È stato come parlare con un adulto che stava guardando una partita di calcio e ha ascoltato metà della mia domanda”, ha detto Shtern nel video.

E Fawn può insegnare a un bambino come parlare di situazioni stressanti (come essere vittima di bullismo a scuola) con un adulto senza sentirsi in imbarazzo, ha detto Campbell. L’intelligenza artificiale conversazionale di Fawn, ha aggiunto, è stata messa a punto con script basati su strutture di sviluppo infantile derivate da libri come Brain Rules for Baby e ricerche peer reviewed. Insieme a Fitzpatrick ha anche consultato un esperto dello sviluppo infantile durante la progettazione del prodotto.

“Una tecnologia più costosa di quella di un iPhone”

Il potenziale di Moxie come sostituto di terapisti costosi è parte del motivo per cui il robot da quasi 800 dollari ha un prezzo molto più alto rispetto ai suoi concorrenti, ha detto Pirjanian. Il prezzo elevato è in gran parte dovuto a tutto ciò che c’è sotto: una fotocamera e sensori per rilevare e analizzare le espressioni facciali, un corpo meccanico che si muove a seconda dell’umore della conversazione e algoritmi che filtrano qualsiasi risposta dannosa e inappropriata. “La tecnologia presente in Moxie è più costosa di quella presente in un iPhone”, ha affermato.

Tuttavia, gli esperti affermano che l’intelligenza artificiale generativa non ha ancora raggiunto uno stadio in cui può essere utilizzata in modo sicuro per compiti cruciali come la terapia. “Fornire terapia a persone vulnerabili come bambini o anziani è molto difficile per un essere umano specializzato in questo settore”, ha detto Druga a Forbes. “Delegare tale responsabilità a un sistema che non possiamo comprendere o controllare pienamente è irresponsabile”.

Il tema della privacy

Poi c’è la questione della privacy. Altre versioni meno avanzate di questi giocattoli non dispongono di forti misure di sicurezza per proteggere i dati dei bambini. Ad esempio, il giocattolo Hello Barbie di Mattel, una bambola dotata di intelligenza artificiale in grado di raccontare barzellette e cantare canzoni, è stato considerato un “incubo per la privacy” perché gli hacker potevano facilmente accedere alle registrazioni dei bambini. Un’altra bambola, My Friend Cayla, ha scatenato apprensione tra gli esperti, che hanno scoperto che potrebbe essere hackerata tramite Bluetooth e utilizzata per inviare messaggi vocali direttamente ai bambini.

Le startup più recenti hanno creato barriere per proteggere i dati. Pirjanian ha affermato che i dati visivi di Moxie vengono elaborati e archiviati sul dispositivo localmente, anziché sul cloud. Le trascrizioni delle conversazioni vengono private delle informazioni di identificazione personale e crittografate nel cloud prima di essere utilizzate per ri-allenare il modello di intelligenza artificiale. Nel caso di Miko, i dati dei bambini vengono elaborati sul dispositivo stesso. Il cofondatore di Hey Curio, Sallee, ha affermato che lui e il suo team “prendono sul serio la privacy” e che i suoi giocattoli sono conformi al Children’s Online Privacy Protection Rule (Coppa). Fawn Friends non registra né memorizza alcun dato, ma, ha affermato il cofondatore Fitzpatrick, è soggetto alla politica sulla privacy di OpenAI.

Nonostante queste precauzioni, alcuni genitori, come Walmsley, sono preoccupati per la fuga di dati personali. Moxie ha grandi occhi verdi rotondi che seguono una persona in una stanza, ha detto, e il fatto che abbia una fotocamera in grado di registrare tutto ciò che accade in una stanza e le risposte emotive di suo figlio la mette “un po’ a disagio”. Ma pensa ancora che potrebbe essere uno strumento prezioso per i genitori di bambini con bisogni speciali.

“Vederlo prendere vita e aiutare mio figlio a regolare le sue emozioni vale ogni centesimo”, ha detto. “Ha fatto più di alcune delle terapie che abbiamo provato per lui.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .