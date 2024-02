Questo brand di forni professionali è tra i più venduti al mondo perché combina tecnologia e IA

Articolo tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Unox è il brand di forni professionali più venduto al mondo. E oggi sta portando l’innovazione e l’eccellenza dei forni degli chef stellati nelle case di tutti. A farlo è la sua business unit Unox Casa che ha sviluppato SuperOven, il forno che combina l’alta tecnologia dei forni professionali a un design sobrio ed essenziale, adatto all’inserimento nei contesti residenziali.

Un prodotto nato durante la pandemia da un’intuizione: quella di soddisfare le esigenze di chi desiderava trasformare la propria cucina nel luogo in cui realizzare piatti gourmet che non avessero nulla da invidiare a quelli degli chef. “Durante il primo lockdown, a fronte della chiusura completa del settore della ristorazione, abbiamo deciso di trasformare questa criticità di mercato in un’opportunità di business al motto di: ‘Se i clienti non possono andare al ristorante, portiamo il ristorante a casa loro!’”, spiega Matteo De Lise, director of Unox Casa business unit.

Da qui la nascita di SuperOven, che consente di effettuare ogni tipo di cottura, anche quelle che nei forni da casa non sono mai state possibili, come grigliatura, frittura, affumicatura, disidratazione, cottura a vapore o sottovuoto. Tutto grazie all’incontro tra tecnologia e intelligenza artificiale, da cui nasce il sistema che consente di attivare oltre 400 programmi di cottura in modo semplice e intuitivo: è sufficiente selezionare il tipo di cibo insieme al risultato desiderato, e il forno determina in automatico le impostazioni adattandole alla quantità infornata.

Per chi vuole poi cimentarsi in ricette particolarmente complesse, Unox Casa ha sviluppato la piattaforma digitale Cook Like a Chef, una sorta di Netflix della cucina dove gli utenti possono trovare numerosi video di ricette da realizzare con il proprio SuperOven. “Attraverso Cook Like a Chef si può anche partecipare alle live masterclass e soprattutto prenotare uno chef Unox come se fosse un personal cooking trainer. Lo chef da remoto segue passo per passo il cliente nella creazione di una ricetta concordata”, prosegue De Lise.

Due i modelli di SuperOven disponibili: Model1, il totem tecnologico che sfrutta la potenza e la versatilità di due forni professionali; e Model1S, la configurazione più compatta, dotata di una singola camera di cottura. Entrambi presentano un sistema di ventilazione integrato, che elimina odori e vapore grazie a filtri professionali a carboni attivi, e un sistema di lavaggio completamente automatico. Tutte caratteristiche che hanno conquistato il mercato internazionale e hanno permesso a SuperOven di ricevere riconoscimenti importanti come l’Archiproduct Design Awards nel 2022 e il recente Red Dot Award 2023.

