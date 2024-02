Come funziona il noleggio a lungo termine di FlexAuto

FlexAuto, società internazionale di noleggio a lungo termine, attualmente operante in Italia, Cipro, Grecia – dove si chiama FlexCar – e Messico, è una delle prime società che ha introdotto nel mercato il concetto originale di noleggio flessibile di veicoli, conquistando rapidamente la fiducia dei consumatori e acquisendo, in soli due anni, un’ampia quota di mercato, preparandosi per ulteriori espansioni internazionali.

“Nella società sempre più frenetica in cui viviamo”, spiega Federico Andrea Lemma, operations director di FlexAuto, “ci stiamo rendendo conto che il valore aggiunto nelle nostre vite non risiede più nell’acquisizione di beni materiali, ma piuttosto nell’accesso a servizi che ci consentano di condurre una vita più serena e che ci offrano l’opportunità di essere più flessibili, adattandosi ai mutamenti costanti delle nostre vite e dei nostri gusti. Siamo convinti che le persone cercheranno sempre più questi servizi anche nel mondo delle auto”.

La flessibilità è infatti alla base del servizio offerto da FlexAuto. “Per esempio”, illustra Lemma, “in un determinato momento della nostra vita, potremmo aver bisogno di una city car o di un’auto elettrica per muoverci in città; mentre successivamente potremmo decidere di trasferirci in periferia o in campagna, preferendo un’auto più grande e performante. Con la nostra formula, è possibile adattarsi costantemente alle evoluzioni della vita, garantendo la massima flessibilità.

Come funziona FlexAuto

La società consente agli utenti di sottoscrivere contratti flessibili offrendo la possibilità di noleggiare l’auto che si preferisce per tutto il tempo desiderato, con la copertura totale di tutti i costi. Come funziona? Il processo è semplice: si seleziona il veicolo più adatto alle proprie esigenze, si compila un modulo di interesse sul nostro sito web, e senza affrontare complesse procedure burocratiche, è possibile avere il veicolo desiderato, da ritirare presso una delle sedi convenzionate FlexAuto.

“Questo modello di business”, prosegue l’operations director di FlexAuto, “si dimostra vincente in quanto, rispetto al leasing tradizionale a cui siamo abituati (statico e rigido), offre un approccio del tutto innovativo. Utilizzando una formula di abbonamento mensile, al cliente offriamo la massima flessibilità: nessun pagamento anticipato, nessun costo aggiuntivo e nel prezzo sono compresi manutenzione, assicurazione e tasse stradali. Inoltre, i clienti hanno la libertà di rescindere il contratto senza incorrere in penali, sostituire il veicolo o decidere di acquistarlo in qualsiasi momento. Questo si traduce in una risposta dinamica alle mutevoli esigenze dei nostri clienti, offrendo loro la massima libertà di scelta e azione, senza essere costretti a sottoscrivere contratti prolungati e vincolanti”.

La flotta

FlexAuto offre una vasta flotta, in grado di soddisfare ogni tipo di necessità: piccole city car, veicoli compact, Suv, auto di lusso e veicoli commerciali, sono solo alcuni dei veicoli proposti dalla piattaforma. “Noi di FlexAuto”, continua Lemma, “selezioniamo i veicoli in base alle esigenze del cliente, garantendo così la disponibilità di qualsiasi veicolo desiderato, che si tratti di un modello compatto per la guida urbana, di un’opzione sostenibile come un veicolo elettrico, di una trasmissione automatica per una maggiore comodità alla guida, dell’ultimo modello disponibile o di quello più popolare sul mercato”.

Le soluzioni offerte da FlexAuto hanno attirato l’interesse anche di diversi fondi di investimento. Recentemente la società ha annunciato un nuovo round di finanziamento che porta i fondi ricevuti dalla scale-up greca a 300 milioni di euro in due anni. Il nuovo round di finanziamento è stato guidato dal fondo americano Data Point Capital, rinomato per gli investimenti in società nei settori di Internet, E-commerce e tecnologie digital. Hanno partecipato anche Seaya Ventures e VentureFriends che hanno già investito nella società, così come altri investitori.

I nuovi progetti

I nuovi fondi integrati nel capitale sociale del Gruppo saranno destinati a promuovere ulteriormente l’espansione della flotta aziendale nei vari mercati, rafforzare le infrastrutture e le risorse umane, introdurre tecnologie avanzate nel portafoglio dei servizi e supportare l’avvio del nuovo ufficio in Messico. L’America Latina rappresenta, infatti, il nuovo obiettivo strategico della società per consolidare la sua presenza al di fuori dei confini europei.

La visione di FlexAuto si estende anche attraverso la sua business unit OpenCars, dedicata alla commercializzazione delle proprie auto, la cui massima affidabilità è garantita dalla stessa società. Nei prossimi mesi, FlexAuto prevede di espandere OpenCars nei mercati esteri, utilizzando l’impronta e la rete del Gruppo FlexAuto in Europa e in America.

