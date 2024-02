San Valentino: 6 idee per vivere una giornata indimenticabile all’insegna di lusso e avventura

San Valentino è alle porte, e come ogni anno le coppie innamorate sono alla ricerca di destinazioni esclusive e idee insolite per stupire il partner.

Qui ne abbiamo selezionate 6 per vivere una giornata indimenticabile all’insegna di lusso e avventura.

Escursione in quad sulle Crete Senesi

Freedome, startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor, propone un’escursione in quad lungo sentieri panoramici, mulattiere, tratti sterrati e strade bianche della durata di 2 ore (si percorreranno in quad circa 45 km).

Protagonista la campagna toscana e le Crete Senesi, per ammirare i paesaggi bucolici attraversando i viali contornati dai cipressi e le biancane, rilievi a forma di cupola di colore biancastro tipici dei terreni argillosi. Passaggio obbligato quello al Site Transitoire, scultura moderna che rappresenta una monumentale finestra di pietra.

Info utili: su ogni quad possono viaggiare 2 persone e la quota di 130 euro si riferisce al guidatore del quad, mentre la quota per il passeggero è di 20 euro.

A lume di candela con la musica

Ormai spopolano da tempo: i concerti Candlelight, arrivati nel 2022 a Milano, hanno conquistato molti per la particolarità di svolgersi al buio, illuminati solo dalla fiamma di mille candele. Si svolgono dentro la casa del cardinale Idelfonso Schuster, in via Sant’Antonio 5, e i generi spaziano dalla musica classica a quella pop, dal jazz al rock.

Molti fitto il calendario: Nirvana, Led Zeppelin, Ennio Morricone, Ludovico Einaudi. Ogni concerto dura circa 65 minuti.

Info utili: Ricordate di arrivare mezz’ora in anticipo per prendere posto. Costo da 15 a 28 euro.

Immergersi nella natura, senza cellulare

Dimenticate, almeno per la durata di un weekend, connessione internet e cellulare. In Umbria, su un sito Unesco sorge l’Eremito hotel, struttura dove trascorrere una vacanza rigenerante, lontano dai rumori della quotidianità, di fronte alla Riserva della Biosfera.

Qui vige la regola del silenzio, quindi cellulari spenti e divieto di conversazione. Un vero e proprio ritiro, insomma. Ma nessuno dice che non può essere un’esperienza romantica: tavoli in legno e candele accese, anche la cena sarà un momento unico o diverso dalla routine.

Info utili: l’Eremito mantiene intatta l’austera essenzialità degli antichi eremi quindi non aspettativi il lusso di un resort. Non a caso, le camere si chiamano “celluzze”.

Passeggiata a cavallo a Monterosso

Sempre su Freedome troviamo un’esperienza molto romantica, in sella a un cavallo per una passeggiata con vista sul mare delle Cinque Terre. Circa 2 ore di relax per godere dei pittoreschi borghi marinari di Monterosso al Mare, Manarola e Riomaggiore.

Nel corso della cavalcata, si legge sul sito, non mancheranno storie e aneddoti sui luoghi attraversati.

Info utili: Non dimenticate di indossare abbigliamento comodo e adatto alla stagione. Costo 80 euro.

Cena per due? Si, ma in un castello

Tra le colline verdi alle porte di Roma si trova il Castello della Castelluccia, struttura medievale che risale al 1300. Con mura in pietra, soffitti a volte e un grande camino che riscalda il ristorante “La locanda”, il suo charme e atmosfera medievale regaleranno agli ospiti una serata da sogno.

Nel menu piatti che richiamano la tradizione gastronomica italiana.

Info utili: La location si presta inoltre a celebrare matrimoni o eventi (la cappella privata del Castello e il chiostro esterno possono ospitare le celebrazioni).

Cinema? Si, ma con stile

Dopo il successo della prima edizione di Radisson Collection Movie Night alla sala Veloce di Palazzo Touring Club, tornano nuovi appuntamenti. E si inizia proprio da San Valentino.

Dal 14 febbraio, per 10 serate, un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema. Si inizia, il 14 e 15 febbraio, con “50 First Dates” la commedia con Drew Barrymore e Adam Sandler. Poi Zoolander durante la fashion week milanese, e a marzo Back to Future I, II e III. Ogni film sarà preceduto da un aperitivo a tema studiato appositamente per far calare gli ospiti nell’atmosfera della proiezione. L’allestimento sarà curato nei minimi dettagli, in una sorta di ricostruzione ispirata al mondo di riferimento del film. Oltre all’aperitivo con 3 portate, il drink a scelta, i popcorn con refill illimitato e le caramelle, gli ospiti avranno una sorpresa legata al food durante la proiezione e potranno partecipare a un gioco a premi.

