L’indice S&P 500 supera quota 5.000 per la prima volta nella storia

Giovedì, l’indice S&P 500 ha superato quota 5.000 per la prima volta in assoluto. Una svolta importante mentre il mercato azionario ha attraversato un contesto economico difficile fino del 2022. L’S&P ha guadagnato un modesto 0,1% fino a 5.000,40 poco prima della chiusura dei mercati alle 16:00, rompendo il precedente massimo intraday di 4.999 fissato mercoledì.

Fatti principali

L’indice azionario di riferimento, che include le azioni di 500 delle più grandi società quotate americane, è cresciuto del 5% da inizio anno e del 43% dal suo minimo di ottobre 2022 , inferiore a 3.500, quando i timori degli investitori sulla direzione dei tassi di interesse hanno raggiunto il picco. in un contesto di inflazione ostinatamente elevata.

Incredibilmente, i tassi sono infatti aumentati drasticamente – il tasso obiettivo dei fondi federali di oltre il 5% è il livello più alto dal 2001. Ma il mercato azionario ha sfidato le perdite tipicamente associate a cicli come gli utili aziendali e la spesa dei consumatori, dimostrandosi sorprendentemente resilienti.

L’indice S&P ha chiuso a 4.997,97 , il prezzo di fine giornata più alto di sempre.

, il prezzo di fine giornata più alto di sempre. Anche il Dow Jones Industrial Average è stato scambiato vicino ai massimi, poiché il livello di 38.700 dell’indice azionario blue chip era del 35% al di sopra del suo minimo del 2022. Il Nasdaq rimane invece del 3% al di sotto del suo picco del 2021.

La citazione

Il superamento dei 5.000 punti da parte dell’S&P è un “traguardo importante” non solo perché è un “numero tondo”, ma perché indica “la fiducia che gli investitori hanno nella capacità di generare utili delle multinazionali americane e nella forza dell’economia”, ha affermato George Ball, presidente di Sanders Morris Harris. , ha scritto nei commenti via email.

Sullo sfondo

Dopo il crollo di marzo 2020, i principali indici azionari sono saliti ai massimi storici tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, quando i tassi di interesse erano prossimi allo zero, stimolando l’economia e incoraggiando gli investimenti nel mercato azionario. I tassi sono saliti da vicino allo zero all’attuale intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5% dall’inizio del 2022 al luglio 2023 quando la Federal Reserve si è mossa per frenare l’inflazione. Tassi più elevati in genere provocano un ribasso delle azioni poiché i profitti aziendali si indeboliscono a causa dei maggiori costi di finanziamento e gli elevati rendimenti obbligazionari allontanano capitali dal mercato azionario.

Ma il 2023 e le prime settimane del 2024 sono stati caratterizzati da un rinnovato ottimismo degli investitori poiché il rallentamento dell’inflazione rafforza la necessità di un taglio dei tassi a favore della crescita, evidenziati da un’inflessione degli utili verso un’espansione positiva, anche se contenuta. Il mese scorso, l’S&P ha fissato un nuovo massimo storico per la prima volta da gennaio 2022, un intervallo insolitamente lungo tra i record.

