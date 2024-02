Nutrizione, allenamento e monitoraggio: l’app italiana che punta al benessere psicofisico

App Re-comp – BRANDVOICE | Paid Program

Nel vasto mondo delle app e in particolare in quelle dedicate al wellness a al fitness, nasce in Italia, nella città veronese, l’App Re-comp. La domanda di brevetto e la sua pubblicazione porta il titolo di “modello di utilità e applicazione per la gestione e il controllo delle attività di allenamento e cura del benessere psico-fisico”.

App Re-comp, a chi si rivolge

Parliamo del settore della nutrizione, allenamento fisico e monitoraggio degli andamenti fisiologici dell’utente. I professionisti interessati a questa app con una interfaccia a loro dedicata sono nutrizionisti, preparatori atletici, personal trainers e cliniche specialistiche che cercano un dispositivo in grado di ottimizzare i loro tempi di lavoro riuscendo a monitorare a distanza il proprio cliente e ad offrire un servizio a più utenti e pazienti possibile senza perdere qualità di processo e di risultato.

L’app poi ha una configurazione dedicata al cliente finale che necessita di una ricomposizione corporea o di un mantenimento della forma fisica già raggiunta ma da tenere monitorata con una applicazione che risponda con dati scientifici e che accompagni giorno per giorno l’utente nel suo percorso, monitorabile 24h/24h dal proprio professionista associato. L’app fornisce a tutti coloro che la scaricano la possibilità di una consultazione gratuita one to one con un nostro esperto in grado di offrire una previsione temporale di ottenimento di risultato per quanto riguarda il raggiungimento di una ricomposizione corporea ottimale.

Lavoro di squadra

La realizzazione autofinanziata dell’App Re-comp nasce dal un lavoro di squadra di due soci: Davide Rossi, fitness coach italiano ma di formazione australiana, che da 10 anni ad oggi ha raccolto e analizzato dati su clienti e scritto formule per velocizzare algebricamente la curva di controllo andamento del cliente rispetto agli obiettivi fitness prefissati e della formazione dei coach certificati Re-Comp nel mondo.

Nel team poi c’è Marta Zanini, formazione italiana in economia aziendale, marketing e consulente di fitness da 10 anni, si occupa invece delle relazioni professionali italiane e internazionali che ad oggi provengono da Italia, Regno Unito, Spagna, Australia, Hong Kong, Sud Africa. E’ stato sviluppato a questo proposito un franchising operativo da gennaio 2023 per creare una rete di professionisti che lavorano con l’App Re-Comp in tutto il mondo per i quali è offerta formazione e sostegno costante per l’utilizzo dell’App stessa sia in termini operativi che di marketing. A realizzare tecnicamente l’App Re-Comp è stato poi fondamentale la collaborazione della società romana Cosmo in qualità di programmatore.

Nutrizione, allenamento e monitoraggio

Ciò che ha reso utile e degna di nota questa App, che ad oggi si può scaricare sia in versione Ios sull’Apple Store sia in versione Android, è il fatto che unisce nelle sue utilità circa 7 App tra le più famose sul mercato mondiale in termini di:

Nutrizione: tracciamento elettronico dei cibi e della loro composizione Nutrizione: pianificazione piani alimentari sulla base degli obiettivi prefissati dai professionista/clienti Allenamento: stesura piani di allenamento a seguito di anamnesi e pre screening del cliente Attività di coaching on line Obiettivo di ricomposizione corporea con body fat tracker Gestione appuntamenti, scheduling tra professionista e clienti Misurazione elettrocardiogramma e della variazione dei battiti cardiaci dei clienti (hrv, ecg) in fase di test

Gli algoritmi sviluppati, infatti, permettono di considerare tutte le variabili delle aree tracciate nei punti elencati in precedenza permettendo di aggiornare istantaneamente gli obiettivi prefissati con estrema precisione, offrendo al professionista e al cliente un apporto scientifico altamente performante e professionale e con un risparmio di tempo del 300% rispetto all’utilizzo di 5 o 7 differenti App esistenti sul mercato ad oggi. Inoltre si può scegliere di lavorare utilizzando l’App Re-Comp in qualsiasi luogo e attraverso il dispositivo prescelto, dal laptop al cellulare.

