Daze, la startup bergamasca delle colonnine elettriche raccoglie 15 milioni di euro

Daze, startup bergamasca che offre soluzioni di ricarica per auto elettriche, ha annunciato la chiusura di un aumento di capitale da 15 milioni di euro. L’obiettivo? Permettere all’azienda di affermarsi entro pochi anni come uno degli attori europei più importanti nel settore della ricarica di auto elettriche e dell’ottimizzazione dell’energia. Il progetto è nato nel 2017 dall’idea dei due ingegneri Giacomo Zenoni e Andrea Daminelli per rivoluzionare il concetto di ricarica dei veicoli elettrici e cresciuto con attenzione sempre maggiore all’ottimizzazione energetica. L’operazione guidata da Cdp Venture Capital ha coinvolto anche il fondo Eic Fund gestito dall’European Innovation Council, il fondo di Venture Capital gestito da Simest, oltre a fondi specializzati.

Il progetto

Grazie ai fondi raccolti, l’azienda è pronta a consolidare la sua presenza in Spagna e Francia ed espandersi in nuovi mercati. Daze, oltre a completare la gamma di caricatori per il privato e il pubblico, punta a portare sul mercato una serie di prodotti e servizi. Le nuove tecnologie spazieranno dai sistemi di ricarica automatica (Comfort Charging) a quelli per la ricaricabidirezionale (Vehicle to Home e Vehicle to Grid) fino ai nuovi servizi per ottimizzare il costo dell’energia direttamente in bolletta.

“Daze è nata partendo da una necessità: sostenere la transizione energetica e l’adozione delle auto elettriche con prodotti e servizi tecnologici e innovativi che rendano ogni abitazione un ecosistema efficiente e sostenibile”, hanno commentato Giacomo Zenoni e Andrea Daminelli, cofounders di Daze. “Per questo siamo molto felici che importanti investitori come CDP Venture Capital e EIC Fund condividano a pieno la nostra visione e il nostro progetto; ora abbiamo le risorse e gli strumenti necessari per poter sviluppare tecnologia molto rapidamente, affermare ulteriormente la nostra presenza e puntare ad espanderci in altri mercati europei.”

Un lavoro reso possibile dal lavoro di squadra: “Il forte team coeso che abbiamo creato negli anni”, hanno concluso, “ci consente di essere molto rapidi nei processi di sviluppo di soluzioni innovative e di scegliere in modo agile la direzione da intraprendere, prerequisito fondamentale in un settore che cambia rapidamente. Daze non è un semplice produttore di colonnine di ricarica, si differenzia dai principali competitors proponendo prodotti e servizi di ricarica che entrino nella quotidianità delle persone e che le accompagnino nel percorso di transizione energetica e sostenibile.”

