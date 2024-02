Tutte le novità che Zucchetti presenterà in occasione di Mecspe 2024

Articolo tratto dal numero di febbraio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Se il settore industriale-manifatturiero si conferma come uno dei più innovativi in Italia, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono essenziali per rimanere competitivi nell’arena del mercato internazionale.

In questo scenario, il gruppo Zucchetti affianca da oltre 40 anni le imprese italiane, offrendo soluzioni in grado di rispondere nel modo più efficace a ogni necessità di gestione industriale.

In occasione di Mecspe 2024, la fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura, in programma dal 6 all’8 marzo a BolognaFiere, la società porterà in campo nuove soluzioni ad hoc che ha anticipato a Forbes Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti.

Zucchetti è nota per i software di gestione delle risorse umane ma anche per gli hr legati a mobility, agli erp, mes, crm, analitycs e molto altro. Quale tra tutti si è rivelato il prodotto più innovativo e perché?

Zucchetti sta continuando a investire non solo nel campo della propria offerta consolidata per pmi e grandi aziende, ossia gestionali/erp e applicazioni hr, ma anche in soluzioni per mercati verticali, per essere un fornitore completo di tecnologia in grado di accompagnare le imprese nella transizione digitale.

Una delle componenti più innovative del portfolio Zucchetti è certamente quella relativa al manufacturing, ambito nel quale sono state messe a fattore comune diverse expertise, frutto di acquisizioni strategiche siglate nel corso degli ultimi tre anni, ossia: awms, cybertec e open data.

L’azienda si presenterà a Mecspe 2024, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera. Con quali novità?

Proporremo la nostra offerta di soluzioni capaci di rendere possibile il modello di fabbrica 5.0, che si prefigge di massimizzare i vantaggi ottenibili dalla cooperazione uomo-macchina mediante le tecnologie digitali, anche per impostare processi produttivi rispettosi delle esigenze dei lavoratori, dei clienti e dell’ambiente.

Oltre all’erp, che rappresenta il fulcro centrale del sistema informativo e che nasce da un’esperienza che Zucchetti ha maturato in oltre 40 anni nel campo della gestione aziendale, il grande valore aggiunto è dato dalle soluzioni verticali: awms per il workforce management, CyberPlan per la pianificazione della domanda e dell’intero processo produttivo e OperaMES, il manufacturing execution system che consente di digitalizzare, gestire e monitorare i flussi produttivi, per la massima efficienza produttiva.

A ciò si aggiungono le applicazioni Zucchetti per l’ottimizzazione degli asset e dei consumi energetici e la capacità progettuale di Moxoff, società del gruppo specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e il controllo qualità.

State crescendo nel workforce management anche attraverso l’acquisizione di nuovi clienti internazionali. Quali saranno i prossimi passi?

Awms è una piattaforma SaaS fruibile da browser o da app che consente di assegnare la persona più adatta alla relativa postazione di lavoro in base a parametri precedentemente definiti, quali la matrice delle competenze, le limitazioni fisiche dei lavoratori e i rischi, nonché turni, assenze e piano produttivo.

La soluzione garantisce una pianificazione equa e rispettosa, ottimizzando i processi e migliorando le performance delle risorse, con conseguente risparmio di tempo nella gestione. Oggi con Awms vengono gestiti 50mila colletti blu distribuiti in sette paesi e l’obiettivo è accelerare la crescita e la diffusione della soluzione incrementando le sinergie a livello tecnico e commerciale con le altre società del gruppo Zucchetti.

Come funziona CyberPlan, l’aps (advanced planning and scheduling software) che permette a una media o grande impresa di ridurre tempi e costi di produzione?

Anche CyberPlan sta riscuotendo un grande successo, tanto che i ricavi crescono del 20% anno su anno, sia per l’ampia flessibilità della soluzione sia per la sua possibilità di fruizione in modalità licensing oppure in cloud. Si tratta di una suite di software con funzionalità specifiche per soddisfare diverse esigenze: ridurre i costi simulando e creando piani integrati, dalla domanda alla produzione fino agli acquisti; aumentare la produttività creando sequenze ottimali di lavorazione sulle singole macchine; ottimizzare le risorse rispettando priorità, vincoli e consegne.

Si può inoltre avere sempre sotto controllo l’intero ciclo della supply chain grazie a sistemi che possono anticipare eventuali criticità e pianificare nel modo più opportuno l’approvvigionamento dei materiali sulla base della domanda reale.

E per quanto riguarda Opera MES?

Opera MES è il manufacturing execution system che ha il compito fondamentale di integrare le informazioni provenienti da tutti i sistemi aziendali (erp, plm/pdm, aps, planning, documentale, business intelligence, qa, wms ecc.) per poi gestire e monitorare la parte esecutiva del processo produttivo. Ha una struttura modulare che consente di gestire le diverse aree del processo, controllo produzione, interconnessione 4.0 di macchine e impianti produttivi, gestione materiali e tracciabilità, controllo qualità, gestione manutenzione e gestione consumi energetici in ottica di una produzione sempre più sostenibile.

Oltre alla copertura funzionale, il vantaggio è la grande flessibilità, perché OperaMES è un software modulare e totalmente configurabile che si adatta a qualsiasi azienda di produzione, indipendentemente dalla dimensione e dalla complessità, riducendo sensibilmente tempi e costi di produzione. Particolare attenzione viene posta sui consumi energetici, con cruscotti intuitivi e personalizzabili capaci da un lato di identificare le macchine più energivore e dall’altro di stabilire la correlazione tra il consumo energetico e le principali variabili coinvolte nel processo produttivo.

Nel 2019 l’azienda ha acquisito Moxoff, realtà proveniente dal Politecnico di Milano che sviluppa soluzioni matematiche innovative nel campo dell’ingegneria, delle scienze della vita e delle scienze sociali.

Moxoff sviluppa sistemi customizzati per l’ottimizzazione dei processi di manufacturing basati su modelli statistici avanzati, reti neurali e algoritmi di machine learning. Si tratta di un’eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale che può mettere la sua esperienza al servizio di aziende che decidono di avvalersi anche di modelli matematici per migliorare i propri processi produttivi.

In tutto il nostro gruppo ci sono team di ricerca che stanno sviluppando nuove funzionalità basate sull’IA per arricchire i software Zucchetti anche con il valore aggiunto che può dare questa tecnologia.

