L’azienda che impiega l’economia circolare nel ricambio di macchine utensili

di Agostino Desideri

Aiutare le aziende a non fermarsi mai, valorizzando il concetto di economia circolare. È questa la vision di Automation Service, azienda fondata nel 2009 specializzata nella revisione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine utensili a controllo numerico. Sin dalla sua fondazione, Automation Service si è concentrata sulla componente elettronica dei macchinari trattati, creando un sistema di assistenza integrata capace di fornire ricambi per macchine dei migliori marchi.

Innovazione, attenzione al cliente, sostenibilità, sono solo alcuni dei fattori che hanno guidato la crescita nel tempo della società, che nel 2019 ha iniziato un processo di espansione che l’ha portata ad aprire una sede prima a Londra e poi in Messico. Forbes ha intervistato i fondatori, Gabriele Marchina e sua moglie Gloriana Iarrera, rispettivamente ceo e general manager del gruppo.

Quali sono i fattori che hanno guidato la vostra crescita?

La consapevolezza che l’attività industriale del cliente debba svolgersi senza fermi macchina è sempre stata alla base della nostra azienda. L’adozione di nuove soluzioni digitali ha permesso alla società di fornire prodotti e servizi di assistenza tout court, all’industria manifatturiera ad alta specializzazione, in particolare su macchine utensili a controllo numerico e sistemi robotizzati.

Tutte imprese che hanno in comune l’esigenza di usufruire di un servizio completo con tempi ridotti al minimo e con un occhio ai costi. Interveniamo con tecnici specializzati e con pezzi di ricambio on time, riducendo o addirittura annullando costosi fermo macchina. Il nostro modello imprenditoriale si fonda sul saper fare sistema tra imprese, mettendoci al servizio e supportando l’attività primaria dei clienti. Un lavoro non solo di assistenza, ma anche di consulenza strategica sulla manutenzione di macchine utensili a controllo numerico.

Dal 2020 l’azienda è presente oltreoceano con la divisione Automation Service Mexico.

Abbiamo scelto di avviare la divisione Automation Service Mexico perché il settore dell’automotive ricopre il 54% del nostro business e il 38% della produzione mondiale viene fatta, appunto, in Messico. Negli ultimi 18 anni il paese è stato economicamente stabile, aumentando la fiducia degli investitori.

Il Pil è cresciuto all’incirca del 3-4% negli ultimi dieci anni. Il Messico vanta inoltre una posizione geografica strategica, in quanto stato cerniera tra America del Nord e Centrale. Molte imprese scelgono questo paese come testa di ponte per servire poi tutto il mercato nordamericano, cui vi è facile accesso grazie al trattato Usmca.

Quali sono i prossimi piani di sviluppo?

Da sempre il nostro motto è ‘Think Big’, perché pensare in grande ci aiuta ad affrontare il mercato. L’innovazione continua, la grande attenzione al cliente e la sostenibilità hanno sempre guidato la nostra crescita.

Ecco perché nel piano di sviluppo del gruppo per il prossimo futuro abbiamo inserito l’idea di espanderci all’estero con particolare attenzione sull’Europa, attraverso partner di distribuzione e apertura di nuove sedi.

