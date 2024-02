Questo under 30 di Mantova ha creato la prima vertical farm in Europa

Articolo tratto dal numero di febbraio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Alessandro Algeri ha mosso i primi passi nel settore delle microalghe durante il terzo anno delle superiori, all’istituto tecnico E. Fermi di Mantova. Aveva elaborato un metodo per il pretrattamento degli scarti liquidi provenienti da impianti di biogas: “Mi ha sempre appassionato la scienza”, ricorda il giovane laureato in chimica.

Quindi è stato coinvolto nei progetti dell’azienda di gestione ambientale G2B, dove ha trovato terreno fertile per consolidare la sua passione per la ricerca. Anche per il suo contributo il ramo d’azienda è cresciuto, si è staccato e sotto la sua guida è diventato una realtà autonoma: Sese, impegnata nella realizzazione del primo impianto industriale controllato per la produzione di spirulina biologica italiana nel Bergamasco.

Il percorso di Alessandro Algeri, oggi ceo di Cultipharm

A seguito del lavoro svolto in ambito consulenziale, Idromeccanica Lucchini, produttore di serre per orticoltura e floricoltura, decise, nel 2019, di investire nelle idee di Alessandro e di stabilire una partnership con Cultipharm, azienda che produce e commercializza botanici e ingredienti attivi coltivati in vertical farm destinati al mondo farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, di cui oggi Algeri è amministratore delegato e responsabile ricerca e sviluppo.

“Mi occupo della direzione tecnica e della ricerca, oltre che dello sviluppo del business: mi interfaccio con lo staff agronomico, il laboratorio di analisi, il dipartimento commerciale, con piccole aziende nutraceutiche e mastodontiche e società farmaceutiche, interessate a studi di botanici da condividere”, spiega Algeri.

La prima vertical farm in Europa

“L’innovazione chiave di Cultipharm è trattare la pianta come un laboratorio naturale e strutturato di principi attivi, dove la ricerca è fondamentale e la tecnologia è al servizio della pianta per permetterle di esprimere al meglio tutte le sue qualità. Nel 2021 abbiamo inaugurato la prima vertical farm in Europa, progettata per la coltivazione di botanici e principi attivi.

Questa struttura altamente tecnologica ci permette di ricreare l’ambiente perfetto per ogni pianta grazie alla regolazione di specifici parametri. Il risultato sono i nostri ‘superactive’, ovvero botanici dal profilo nobile, che esprimono un elevato contenuto di principi attivi”.

Intanto, i progetti in cantiere sono tanti: “Stiamo lavorando per sviluppare una filiera italiana di qualità, tracciabile e garantita, che porti più trasparenza e credibilità nel mondo poco tutelato degli integratori, offrendo una fonte affidabile e sicura di ingredienti botanici per i settori farmaceutico, nutraceutico e cosmetico”. Inoltre, presto uscirà un’importante campagna su scala europea in collaborazione con una multinazionale cosmetica.

I progetti futuri

“Stiamo anche studiando botanici tradizionali con benefici non convenzionali, botanici molto rari, impossibili da coltivare in campo. Ci stiamo impegnando con alcune associazioni di settore nel recupero di specie antiche o a rischio di estinzione a causa di fattori ambientali o economico-sociali”. L’obiettivo di Algeri è ora portare questo approccio che sposa il mondo farmaceutico con la naturalità e la qualità superiore delle materie prime botaniche anche fuori dall’Italia.

“Abbiamo appena inaugurato il mercato in Francia e in Germania e ora lavoriamo al loro consolidamento. Pensiamo anche ad arrivare in America entro il 2025. Sono orgoglioso della squadra di lavoro che sono riuscito a creare: giovane, competente, affiatata e propositiva, ma soprattutto che mi supporta sia dal punto di vista tecnico sia da quello operativo. Sono riuscito a realizzare un’idea che a tutti gli esperti del settore sembrava impossibile, ovvero produrre in vertical farm botanici per utilizzare principi attivi titolati”.

