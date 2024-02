Da Oprah Winfrey a Mark Zuckeberg: chi sono i miliardari che stanno comprando terreni alle Hawaii

Decine di investitori ultra-ricchi, tra cui Larry Ellison e Oprah Winfrey, hanno acquistato una parte significativa dell’Aloha State. Ecco chi possiede cosa.

Un anno fa Oprah Winfrey ha comprato 343 ettari a Maui per 6,4 milioni di dollari, che si sono aggiunti ai 517 ettari che già possedeva sull’isola. Situata nell’entroterra, la sua proprietà (per lo più contigua) si estende su verdi colline in una riserva forestale sulle pendici del vulcano Haleakala. Il bestiame pascola sulla terra per lo più non sviluppata che lei sta cercando di preservare. “Sembra la Scozia, ma con un tempo davvero bello”, dice Bob Greene, il suo allenatore di fitness diventato amministratore della proprietà.

Winfrey, che risiede alle Hawaii circa quattro mesi all’anno, ha acquistato per la prima volta un ranch a Maui 20 anni fa. La sua terra è rimasta indenne quando gli incendi hanno devastato Maui ad agosto, incenerendo 2.681 ettari e uccidendo 100 persone. In seguito, ha portato cuscini, pannolini e altri rifornimenti ai sopravvissuti e, con Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ha istituito il People’s Fund of Maui, al quale ha contribuito personalmente con 25 milioni di dollari.

Ma il boom dell’immobiliare di lusso nell’era della pandemia, che ha spinto i prezzi delle case sempre più in alto, ha acuito le tensioni tra gli hawaiani e i ricchi proprietari terrieri di altri stati, portando anche a un controverso disegno di legge introdotto la scorsa settimana che vieterebbe ai non americani di acquistare terreni in Hawaii.

Nonostante abbia cercato di aiutare dopo gli incendi, Winfrey è stata criticata per aver filmato i soccorsi e aver chiesto soldi al pubblico – una risposta che secondo lei stava distogliendo l’attenzione da Maui. Altri si sono chiesti cosa sia successo agli aiuti di 100 milioni di dollari promessi da Jeff Bezos, proprietario di una tenuta di 5,6 ettari circa 19 chilometri a sud degli incendi, e dalla sua compagna Lauren Sánchez. Un portavoce ha detto a Forbes che finora Bezos ha donato 15,5 milioni di dollari a nove enti di beneficenza.

I più ricchi d’America stanno acquistando alle Hawaii

I più ricchi d’America acquistano da anni alle Hawaii, ma nessuno sapeva esattamente quanto fossero estese le loro proprietà. Per capirlo, Forbes ha passato mesi a scavare tra migliaia di documenti immobiliari sulle sei isole più grandi delle Hawaii. I risultati sono stati sorprendenti: solo 37 miliardari possiedono oltre 88mila ettari. Si tratta del 5,3% del territorio totale dello Stato e dell’11,1% di tutti i terreni di proprietà non governativa. Probabilmente la cifra è ancora più alta se si considera che questi miliardari cercano di nascondere le loro proprietà. Espresso in un modo diverso: quelle 37 persone, pari a solo lo 0,003% della popolazione totale delle Hawaii (1,4 milioni di persone), possiedono l’11% dei suoi terreni privati.

Alcuni miliardari hanno legami di lunga data con la comunità. Il ceo di Salesforce Marc Benioff, che visitò per la prima volta le Hawaii nel 1974, ha donato 100 milioni di dollari a varie cause in tutto lo stato nel corso di 20 anni. A dicembre, insieme a sua moglie Lynne, ha donato 114 ettari per alloggi a prezzi accessibili. “Sento un forte legame spirituale con le Hawaii”, dice Benioff, che ha cercato di integrare il concetto hawaiano di ohana, o famiglia, nella cultura di Salesforce. “Ho una profonda comprensione della gente e dello spirito delle Hawaii, quello che chiamiamo ‘lo spirito aloha'”.

Altri, come il cofondatore di Meta Mark Zuckerberg, che secondo quanto riferito sta costruendo un bunker nel suo complesso parzialmente recintato, sembrano più preoccupati della loro privacy. L’agente immobiliare Rob Kildow, che dice di andare in bicicletta con il miliardario della Citadel Ken Griffin, ricorda un miliardario che vive nel resort privato Hualalai che gli disse: “Metà delle persone qui non sanno chi sono, e all’altra metà non importa”.

Wayne Tanaka, direttore dell’organizzazione no-profit ambientale Sierra Club delle Hawaii, è fiducioso. “Se i residenti con un patrimonio elevato riuscissero a superare il loro desiderio di isolamento e iniziassero a parlare con le persone che li circondano, potrebbero contribuire davvero a rivitalizzare questo posto”. Nel frattempo, però, ammette: “Le Hawaii stanno diventando sempre più un parco giochi per ricchi”.

I dieci miliardari proprietari terrieri alle Hawai

Larry Ellison

35.535 ettari

Patrimonio netto: $ 140,2 miliardi | Fonte di ricchezza: Oracle

Il più grande proprietario terriero miliardario delle Hawaii, il cofondatore di Oracle, ha acquistato circa il 97% di Lanai per 300 milioni di dollari nel 2012, diventando immediatamente padrone di casa di quasi tutti i tremila residenti, molti dei quali sono suoi dipendenti. Da allora, ha abbellito Lanai con il resort di lusso Sensei, un rifugio benessere a marchio Four Seasons; ottimi ristoranti; e una collezione di sculture, ma – si è sono lamentata la gente del posto – pochi alloggi a prezzi accessibili.

Steve Case

23.228 ettari

Patrimonio netto: $ 1,5 miliardi | Fonte di ricchezza: Aol

Il cofondatore di Aol è nato e cresciuto alle Hawaii, dove ha frequentato la stessa scuola superiore di Barack Obama. Case è ora il secondo più grande proprietario terriero miliardario dello stato con 23.228 ettari, inclusa la sua Grove Farm di 5.759 ettari a Kauai, che affitta terreni per progetti di sviluppo sostenibile.

Quek Leng Chan

22.456 ettari

Patrimonio netto: $ 9,9 miliardi | Fonte di ricchezza: banche

Il magnate malese possiede un terzo dell’isola di Molokai, un tempo famosa per la sua colonia di lebbrosi, attraverso il suo conglomerato Hong Leong Group. Fino al 2008, Quek gestiva lì un enorme ranch, che comprendeva un campo da golf e un hotel, ma ha interrotto le sue attività dopo che lo stato ha rifiutato le sue proposte di sviluppo. Ora i residenti dell’isola stanno cercando di riacquistarlo.

Frank Vander Sloot

2.650 ettari

Patrimonio netto: $ 3,3 miliardi | Fonte di ricchezza: prodotti per il benessere

Il miliardario fondatore dell’azienda di salute e benessere Melaleuca possiede la storica tenuta Valley House di 42 acri a Kauai, dove sono state girate alcune scene di Pirati dei Caraibi e Jurassic Park. Sostenitore della localizzazione dell’industria della carne bovina delle Hawaii, gestisce i due più grandi impianti di lavorazione della carne dello stato e ha citato in giudizio un ex manager di un ranch per il presunto furto di 200 mucche. “L’ananas non c’è più. La canna da zucchero è scomparsa. L’unica cosa rimasta, davvero, in questo momento è il bestiame”.

Neil Bluhm

1.578 ettari

Patrimonio netto: $ 6,3 miliardi | Fonte di ricchezza: immobiliare

Bluhm possiede oltre 1.214 ettari attraverso la sua quota di circa il 30% nella società di gestione del territorio quotata in borsa Kaanapali Land. La proprietà comprende lotti di caffè, immobili residenziali a uso misto, campi da golf e aree destinate alla conservazione.

Brad Kelly

1.112 ettari

Patrimonio netto: $ 2,7 miliardi | Fonte di ricchezza: tabacco

Con oltre 400mila ettari negli Stati Uniti, Kelley è uno dei maggiori proprietari terrieri del paese. L’ex imprenditore di sigarette ha esteso le sue proprietà alle Hawaii nel 2013 quando ha acquistato 1.112 ettari dalla Grove Farm di Steve Case. Ora ne affitta alcuni alla compagnia di ripetitori di telefoni cellulari American Tower.

Oprah Winfrey

861 ettari

Patrimonio netto: $ 2,8 miliardi | Fonte di ricchezza: programmi tv

I pascoli collinari di Winfrey alle Hawaii sono caratterizzati da antichi muri in pietra, bestiame al pascolo, un’attività di bed and breakfast per ospitare amici e una fattoria biologica (non redditizia). Intenzionata a preservare la terra, si è impegnata a mantenerla libera e a piantare specie autoctone.

Marco Zuckerberg

586 ettari

Patrimonio netto: $ 166 miliardi | Fonte di ricchezza: Facebook

Il cofondatore di Meta ha speso almeno 145 milioni di dollari per un terreno che sta trasformando in un enorme rifugio di quasi 600 ettari, parzialmente recintato, a Kauai. Sta allevando bovini Wagyu e Angus nutriti con birra sulla terra e coinvolgendo le sue figlie nel processo, secondo un post su Instagram di gennaio in cui ha condiviso la foto di una bistecca gigante. E, scherzando, ha detto che “di tutti i miei progetti, questo è il più delizioso”.

Tadashi Yanai

202 ettari

Patrimonio netto: $ 40,1 miliardi | Fonte di ricchezza: fashion retail

L’uomo più ricco del Giappone, nonché fondatore di Uniqlo, è anche un appassionato di golf. Più di dieci anni fa ha acquistato due campi da golf per 75 milioni di dollari da Maui Land & Pineapple, la cui maggioranza è di proprietà di Steve Case.

Marc Benioff

121 ettari

Patrimonio netto: $ 10,2 miliardi | Fonte di ricchezza: software

La maggior parte della terra di Benioff alle Hawaii è un appezzamento di 60 ettari, per lo più libero, che lui e sua moglie Lynne hanno acquistato nel 2022. La coppia intende destinarlo a un uso filantropico. Una possibilità è donarlo alla Hawaii Island Community Development Corporation, a cui hanno già donato 282 acri. A parte questo, Benioff ha una residenza alle Hawaii da 20 anni e possiede anche una manciata di altre case in cui vivono i membri della sua famiglia, ha detto a Forbes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .