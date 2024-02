Nuove frontiere del marketing territoriale: come Visit Italy ha conquistato la fiducia di 3 milioni di viaggiatori

Visit Italy – BRANDVOICE | Paid program

Ha appena festeggiato il traguardo di 1 milione di follower su Instagram: con la sua community online di oltre 3,1 milioni di viaggiatori innamorati dell’Italia, Visit Italy è il primo canale di promozione indipendente del Belpaese nel mondo. Grazie alle sue innovative formule di comunicazione, riesce a ispirare chi è in cerca di eccellenze e di peculiarità culturali nei diversi territori regionali italiani. Il lavoro del team è legato alla realizzazione di contenuti multimediali editoriali e di branded content, sviluppati in collaborazione con aziende private, istituzioni o realtà locali.

Visit Italy, la più grande community di viaggiatori interessati all’Italia

Visit Italy crea contenuti dedicati alla propria community in diversi formati. Si tratta di una media company che nasce con l’esigenza di raccontare le eccellenze italiane, consigliando i migliori luoghi da non perdere in ogni angolo del Paese. Il suo portale online con oltre 5 milioni di utenti unici all’anno è ricco di spunti su musei e attrazioni direttamente prenotabili, oltre a raccogliere 300 realtà locali da visitare e più di 1200 articoli in doppia lingua con itinerari di esperienze imperdibili, rotte fuori dai classici percorsi turistici e classifiche che raggruppano i migliori ristoranti e alberghi.

Il portale è inoltre corredato da account sulle principali piattaforme social come Instagram, Facebook, TikTok, Spotify con podcast originali e YouTube, dove il numero di riproduzioni dei video ha superato i 525 milioni. Con la newsletter “La dolce vita”, ogni settimana nella casella di posta elettronica della community di Visit Italy, arrivano preziosi consigli di viaggio, con spunti legati ad arte, architettura e il meglio della cultura italiana. Eletto miglior sito d’Europa agli Eu Web Awards del 2020, ha conquistato anche il titolo di miglior spot d’Europa 2021 – best viral video ai Lovie Awards di Londra.

Collaborazioni di eccellenza

Grazie a questi successi, numerosi brand realizzano contenuti in collaborazione con la piattaforma per farsi conoscere e avere un impatto positivo sulle comunità locali. Nata nel 2016, Visit Italy, sotto la guida di Ruben Santopietro – suo fondatore e ceo – si fonda su un modello di turismo sostenibile, capace di unire pubblico e privato per creare valore aggiunto nelle comunità locali, integrando residenti e turisti, per mantenere inalterate le identità culturali dei luoghi di interesse.

Con una continua spinta all’innovazione, il brand è al lavoro per espandere ulteriormente la propria presenza online e offline, come dimostrano le collaborazioni con la regione Marche e la Camera di Commercio di Sassari. Numerosi anche i nuovi accordi con comuni, borghi e parchi naturali, che evidenziano il ruolo di Visit Italy come canale capace di influenzare le scelte di chi decide di viaggiare in Italia. La risonanza di Visit Italy ha inoltre attirato l’attenzione degli uffici del turismo di singole destinazioni.

La lista di collaborazioni di alto profilo include anche importanti brand come Skyway Monte Bianco, Hilton Lake Como, Casa Martini, Forte di Bard e Coca-Cola oltre ai gruppi McArthurGlen e Latemar, che hanno scelto il portale per le sue modalità coinvolgenti di promozione delle eccellenze italiane.

Visit Italy applica l’intelligenza artificiale al marketing territoriale

Nella timeline di sviluppo delineata dall’azienda, l’intelligenza artificiale occupa un ruolo strategico. “Stiamo sviluppando la prima intelligenza artificiale dedicata alla creazione di itinerari local in Italia. Il sistema si baserà sui nostri contenuti, utilizzando informazioni provenienti da persone del luogo, in modo da offrire esperienze autentiche e coinvolgenti ai nostri visitatori”, condividono dal reparto marketing e sviluppo dell’azienda.

Ruben Santopietro, in merito al segreto del successo della piattaforma, afferma: “Un team straordinario di oltre 40 professionisti, composto da dipendenti e collaboratori freelance altamente qualificati contribuisce ogni giorno a creare contenuti coinvolgenti e informativi che alimentano la voglia di avventura dei follower di Visit Italy. La community sempre più attiva, che ha recentemente festeggiato il traguardo di 1 milione di seguaci su Instagram, è testimone del legame duraturo che il canale ha instaurato con il suo pubblico”.

La capacità di catturare l’essenza della bellezza e della diversità del paesaggio italiano, ha reso Visit Italy un punto di riferimento per gli amanti del viaggio e ispira quotidianamente gli appassionati dello stile di vita italiano in ogni parte del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .