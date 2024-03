Gemini arriva su iPhone? Apple sta trattando con Google per integrare la piattaforma di intelligenza artificiale

Apple, secondo quanto riportato da Bloomberg, sta trattando per integrare la piattaforma di intelligenza artificiale Gemini di Google nell’iPhone. L’accordo tra i giganti tecnologici rivali potrebbe avere un forte impatto sul settore dell’intelligenza artificiale.

Gemini su iPhone? Fatti chiave

Secondo Bloomberg, Apple sta conducendo “trattative attive” per ottenere la licenza dei modelli di intelligenza artificiale di Gemini e integrare le sue funzioni di intelligenza artificiale generativa in un prossimo aggiornamento del software dell’iPhone, previsto per quest’anno.

Le discussioni di Apple con Google fanno seguito ad analoghe trattative con OpenAI, società sostenuta da Microsoft e produttrice di ChatGpt e DALL-E, aggiunge il rapporto.

Apple rilascerà iOS 18, l’ultima versione del suo sistema operativo mobile, entro la fine dell’anno. Dovrebbe integrare diverse funzioni Ia, tra cui una versione più potente dell’assistente digitale Siri.

Mentre il produttore di iPhone starebbe lavorando ai propri strumenti di Ia, che verranno eseguiti localmente sui suoi dispositivi, l’integrazione di Gemini gli consentirà di attingere ai servizi di Ia generativa di Google basati su cloud e più complessi, come un chatbot o un generatore di immagini.

Secondo il rapporto, l’accordo deve ancora essere finalizzato. Se dovesse saltare, Apple potrebbe scegliere un fornitore alternativo di Ia come OpenAI o Anthropic.

L’opportunità di Apple

Il mese scorso, durante la conferenza stampa sui guadagni di Apple, il ceo Tim Cook ha dichiarato: “In termini di Ia generativa abbiamo alcune cose di cui siamo incredibilmente entusiasti e di cui parleremo nel corso dell’anno”. Ha poi aggiunto: “Lasciatemi solo dire che penso che ci sia un’enorme opportunità per Apple con l’Ia generativa e con l’Ia, senza entrare in molti altri dettagli o anticipare i tempi”.

Retroscena

Sebbene le due aziende siano concorrenti nel mercato degli smartphone, da anni hanno stretto un accordo multimiliardario per mantenere Google come motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple. L’accordo è stato oggetto di un’analisi approfondita nell’ultimo anno, mentre Google sta combattendo un’importante causa antitrust negli Stati Uniti.

L’accordo per la ricerca ha permesso a Google di mantenere un dominio quasi incontrastato nel settore e un accordo simile per l’intelligenza artificiale potrebbe dare un vantaggio su aziende del calibro di Microsoft, OpenAI e Meta. Per questo motivo, qualsiasi potenziale accordo tra le due aziende potrebbe attirare un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

Numeri

Google paga ad Apple 18 miliardi di dollari ogni anno per rimanere il motore di ricerca predefinito sugli iPhone.

Tangente

All’inizio di quest’anno, Samsung ha annunciato che la nuova serie di smartphone Galaxy G24 utilizzerà Gemini per alimentare diverse funzioni di intelligenza artificiale. Gemini viene utilizzato per alimentare alcuni componenti delle app di messaggistica, note, registratore vocale e tastiera del telefono. L’integrazione comprende sia il modello Gemini Pro, basato su cloud, sia il modello Gemini Nano, più piccolo, che viene eseguito localmente sul telefono.

