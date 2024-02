Il brand veneziano di orologi che ha portato i suoi prodotti in oltre 100 Paesi nel mondo

Fondato nel 2017 dai fratelli Alberto e Alessandro Morelli, Venezianico si è rapidamente affermato nel mercato dell’orologeria nazionale e internazionale in soli sei anni di attività.

Con l’obiettivo di creare orologi automatici di alta qualità che riflettessero appieno lo spirito veneziano e i valori intramontabili che caratterizzano la Serenissima sin dal Rinascimento, il brand ha conquistato una posizione di rilievo in un settore tradizionalmente dominato da grandi marchi storici svizzeri.

La combinazione unica di design e artigianato di alta qualità di Venezianico ha catturato l’attenzione dei consumatori internazionali, posizionando il marchio come un punto di riferimento nell’orologeria italiana contemporanea.

L’anno della svolta

La crescita di Venezianico è stata costante sin dal suo ingresso nel mercato, ma è stata particolarmente significativa nel 2023, quando il marchio ha raddoppiato il proprio fatturato raggiungendo la cifra di oltre 7 milioni di euro e una produzione di oltre 20.000 pezzi. Questo traguardo è stato reso possibile dall’inserimento di nuove competenze nel team e dall’audace sviluppo di prodotti innovativi.

La rapida espansione ha portato i suoi prodotti in oltre 100 Paesi, dimostrando un ampio consenso e un crescente interesse dei mercati esteri per gli orologi del brand. Le vendite avvengono principalmente attraverso il sito ufficiale di Venezianico, supportate da una rete di concessionari distribuiti in tutto il mondo che contribuiscono a diffondere la diffusione e la visibilità di marchio.

Sviluppo di prodotti innovativi e crescita internazionale

Grazie a una precisa definizione del posizionamento del marchio, alla segmentazione di mercato e allo sviluppo di prodotti innovativi, apprezzati e premiati anche dall’intellighenzia del settore come il Redentore Ultrablack e gli eleganti orologi Bucintoro, Venezianico ha concluso un 2023 eccezionale.

Il ceo e co-fondatore di Venezianico, Alberto Morelli, attribuisce questo successo alla passione instancabile del team, alla fiducia e alla centralità dei clienti, nonché alla costante dedizione all’eccellenza, improntata a passi decisivi e sicuri.

Guardando al futuro, il brand si propone di consolidare ulteriormente i risultati ottenuti, mantenendo l’innovazione al centro della propria mission e perseverando nella presenza sui vari mercati, oltre alla partecipazione alle più importanti fiere di settore internazionali come Windup Chicago/New York e la recente edizione di VicenzaOro.

“Desideriamo ringraziare di cuore i nostri clienti, partner e tutto il team che ha reso possibile questo incredibile risultato. In questa fase, ci stiamo concentrando sull’espansione del retail fisico e sull’introduzione di nuovi movimenti automatici di fascia alta, insieme all’utilizzo di materiali all’avanguardia”, ha dichiarato Alberto Morelli.

“La nostra filosofia è sempre stata quella di mettere passione, creatività e innovazione al centro di tutto ciò che facciamo, poiché vogliamo offrire ai nostri clienti esperienze uniche e prodotti che superino le loro aspettative. È proprio con questo approccio che stiamo per inaugurare il nostro primo Flagship Store nel cuore di San Donà di Piave, a soli 30 km dalla Laguna di Venezia. Siamo davvero emozionati per questa nuova tappa del nostro percorso e non vediamo l’ora di condividere questa avventura con tutti voi”.

Il legame con il territorio ma con lo sguardo al futuro

Durante l’intervista, Alberto Morelli, ci accompagna in un viaggio entusiasmante attraverso le collezioni del marchio, svelando le fonti di ispirazione delle loro creazioni: “Ogni modello racconta una storia unica di Venezia”, afferma. “Ad esempio, il Redentore è un omaggio alla Basilica omonima, con linee armoniose adatte a qualsiasi occasione, dalla quotidiana alla più esclusiva”.

Parlando del Nereide, Morelli evoca l’immagine del sommergibile veneziano, progettato per resistere alle sfide più estreme: “È il compagno ideale per gli amanti dello sport acquatico, portando con sé la storia gloriosa delle acque veneziane”.

Ma è proprio l’approccio all’avanguardia nel design e nella tecnologia costruttiva a rendere i loro orologi così speciali. “Il Bucintoro, ad esempio, evoca l’epoca dei dogi e delle regate storiche, simboleggiando la grandezza di Venezia”, continua Morelli.

Tra i modelli più significativi, il Nereide Bronzo cattura l’essenza dei celebri Cavalli di San Marco, mentre il Redentore Historia Temporis porta con sé una storia incisa nel suo quadrante, richiamando un’antica moneta del XVII secolo, testimone della ricchezza culturale della città lagunare.

Il Nereide Avventurina, ispirato alla lavorazione del vetro veneziano, è un’ode alle stelle del cielo notturno, mentre il Redentore Ultrablack, con il suo design distintivo, cattura l’essenza dell’eleganza e della modernità, grazie all’utilizzo di materiali all’avanguardia e innovative tecniche costruttive.

“Nel nostro lavoro cerchiamo di intrecciare passato e presente, arte e maestria artigianale, trasportando chi indossa un orologio Venezianico in un viaggio senza tempo attraverso la storia e l’essenza della nostra terra”.

Ispirare la nuova generazione di orologiai

L’Italia brilla in molteplici settori, tra cui moda, lusso, automotive e meccanica di precisione. Tuttavia, nel campo dell’orologeria, non ha raggiunto lo stesso livello di sviluppo di paesi come Svizzera, Francia e Germania. Questo è il vuoto che Morelli vuole colmare:

“Sogno che Venezianico diventi una fonte di ispirazione per i giovani, dimostrando loro che in Italia le opportunità sono infinite per chi è disposto a mettersi in gioco. Accogliamo con entusiasmo tutti gli appassionati di orologi desiderosi di contribuire alla crescita del nostro progetto, rendendolo un punto di riferimento nel settore. È con questa mentalità che il nostro team continua a crescere e mi auguro che il nostro impegno possa ispirare un’intera generazione di talenti italiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .