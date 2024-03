Amazon cerca nuovi unicorni in Europa nel settore della sostenibilità e del climate-tech

L’Amazon Sustainability Accelerator apre le sue candidature alle principali startup italiane ed europee. Giunto alla sua terza edizione, l’Acceleratore sarà gestito in collaborazione con Eit Climate-KIC, agenzia europea per l’innovazione climatica, e con i consulenti di strategia dell’innovazione di Founders Intelligence, parte di Accenture.

Quest’anno le candidature saranno aperte anche alle startup attive nel settore climate-tech che si concentrano sulla creazione di business in una di queste quattro categorie: prodotti di consumo, economia circolare, approvvigionamento energetico negli edifici e imballaggio.

Il piano 2024

Le startup che parteciperanno all’Amazon Sustainability Accelerator di quest’anno lavoreranno con esperti dei team di Amazon che si occupano di sostenibilità, Climate pledge fund e Climate pledge friendly, parteciperanno a workshop e sessioni di mentorship e beneficeranno di un programma progettato per aiutare i fondatori a superare le sfide associate alla fase di avvio e di ampliamento di un business sostenibile. Amazon e Eit Climate-Kic lavoreranno insieme ai partecipanti per portare a termine una valutazione dell’impatto sul clima, in cui impareranno ad auto-valutare l’impatto ambientale della propria azienda e a sviluppare strategie per diventare ancora più rispettose dell’ambiente. I partecipanti riceveranno anche una sovvenzione e crediti Amazon Web Services.

Come novità per l’anno 2024, la ClimateTech Pilot Challenge accoglierà le startup che hanno superato la fase di test dei prototipi, che stanno lavorando per generare i primi ricavi e far crescere le attività (Technology Readiness livello 6 o superiore). Queste imprese parteciperanno a una versione più breve e intensa dell’acceleratore, della durata di quattro settimane, e avranno la possibilità di lavorare a un progetto pilota direttamente con divisioni del business di Amazon.

Dal lancio nel 2022 a oggi, “l’Acceleratore di Amazon ha sostenuto più di 25 startup in tutta Europa, fornito oltre 1 milione di dollari in sovvenzioni e crediti, aiutato le imprese partecipanti ad aumentare le vendite del 700% e a raccogliere oltre 18,7 milioni di euro”, si legge nel comunicato del colosso tech.

