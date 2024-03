Cosa fanno le startup sostenibili protagoniste del road show internazionale di Smau

Più di un’impresa su tre – in Italia – ha investito in soluzioni legate alla sostenibilità. Si parla di oltre 510 mila aziende. Sono queste le evidenze dell’ultimo rapporto GreenItaly di Unioncamere che si riferisce al periodo 2018-2022. Queste imprese credono che puntare sulle iniziative green sia un modo efficace per far crescere il proprio business: accelerare gli investimenti nel settore della transizione ecologica e delle energie rinnovabili può migliorare la stabilità finanziaria complessiva di queste imprese.

Fra queste Smau ha deciso di selezionare le startup che si stanno distinguendo maggiormente sul territorio nazionale nei vari settori e che saranno protagoniste di un road show internazionale. “Il ruolo di Smau è quello di facilitare l’incontro tra le aziende consolidate e le startup che meglio rispondono alle loro esigenze di innovazione, che sempre più sono rivolte alla sostenibilità e alla transizione energetica ed ecologica”, ha dichiarato Pierantonio Macola, presidente di Smau.

“Le startup hanno infatti il vantaggio di portare in dote alle imprese esistenti soluzioni specifiche, pronte ad essere implementate e soprattutto già testate da altre aziende, ma anche un’agilità e una focalizzazione sugli obiettivi che le rendono un prezioso alleato per le imprese che si affiancano a loro per innovarsi. Tra le oltre 300 candidature ricevute negli ultimi tre mesi da parte di startup interessate a partecipare alle tappe internazionali di Smau di Londra, Parigi e San Francisco, almeno un 40% è legato a soluzioni di efficientamento energetico, monitoraggio dei parametri di sostenibilità, miglioramento degli indicatori esg, con un crescente utilizzo dell’IA come acceleratore nel raggiungimento degli obiettivi”.

Le startup selezionate da Smau

Circularity: piattaforma per riciclare circolarmente gli scarti di produzione industriale e applicare i principi dell’economia circolare.

AWorld: piattaforma SaaS dedicata a promuovere la sostenibilità e la consapevolezza ambientale, guidando gli utenti verso stili di vita più ecologici e che si rivolge a un vasto pubblico, inclusi dipendenti, consumatori, studenti, fan e cittadini, facilitandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi esg e NetZero.

ESGeo: specializzata nella gestione, monitoraggio e reporting dei kpi di sostenibilità attraverso uno strumento proprietario certificato dai principali standard internazionali. La startup ha sviluppato una piattaforma cloud-native che sfrutta IA e ML per raccogliere e analizzare in tempo reale dati esg provenienti da tutti gli stakeholder.

Omnienergy: sviluppa prodotti di intelligenza artificiale per rendere il mercato energetico più efficiente, sostenibile e redditizio, al fine di accelerare la transizione energetica.

Pinpoint Srl: contro il cambiamento climatico per ridurre il consumo energetico delle industrie senza incidere sulla produzione. Con un sistema brevettato AI che, attraverso dispositivi IoT, analizza i consumi energetici e crea un gemello digitale delle pompe industriali, permette di migliorare significativamente l’efficienza con risparmi fino al 60%.

ZERO3: ha brevettato uno stabilizzatore di gas per ottimizzare l’efficienza di estrazione dei tradizionali sistemi di raccolta dei gas di discarica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .