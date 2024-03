L’uso di X è calato del 30% nell’ultimo anno. Ma Elon Musk non è d’accordo

X, precedentemente noto come Twitter, ha registrato un calo di utilizzo del 30% dal 2023 al 2024, secondo uno studio di Edison Research che si scontra con le metriche di traffico favorevoli condivise dal miliardario proprietario della piattaforma di social media, Elon Musk, e dall’amministratore delegato Linda Yaccarino.

Fatti principali

I dati, che fanno parte di uno studio più ampio condotto da Edison, dicono che il 27% della popolazione totale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver utilizzato X nel 2022 e nel 2023, una cifra che è scesa al 19% nel 2024.

I dati sono relativi alle persone che hanno dichiarato di utilizzare il servizio, non agli abbonati o agli account premium di X, ha sottolineato Edison.

Edison ha dichiarato che la piattaforma di social media ha registrato un calo anche nell’utilizzo mensile e settimanale, ma non ha fornito dettagli su tali dati.

I dati sull’utilizzo del 2022 e del 2023 sono stati raccolti attraverso un sondaggio telefonico nazionale condotto su circa 1.500 persone di età pari o superiore a 12 anni; ulteriori dettagli e la metodologia per i dati sull’utilizzo del 2024, secondo Edison, saranno resi noti il 28 marzo.

In contrasto

Yaccarino ha dipinto un quadro diverso del traffico su X. Durante un’audizione della Commissione giudiziaria del Senato a gennaio, ha dichiarato che X aveva 90 milioni di utenti statunitensi, di cui meno dell’1% di età compresa tra i 13 e i 17 anni. L’anno scorso, l’amministratore delegato ha anche affermato che X aveva 540 milioni di utenti attivi mensili e 200-250 milioni di utenti attivi giornalieri o “qualcosa del genere”.

Contesto chiave

Come Yaccarino, anche Musk ha diffuso dati favorevoli sul traffico di X, anche se non è chiara la provenienza di alcuni dei dati. La piattaforma ha cercato di fidelizzare e attrarre gli utenti con nuove funzionalità, tra cui il pagamento dei ricavi per i creatori che pubblicano su X. Gli utenti hanno riferito di aver ricevuto pagamenti per centinaia di dollari, con creatori di contenuti virali come Jimmy Donaldson, noto anche come Mr.

In un post sul blog dello scorso ottobre, Yaccarino ha dichiarato che X ha pagato più di 20 milioni di dollari ai suoi creatori. L’impegno per i creatori è diventato una parte importante della strategia di X, dopo che l’anno scorso ha avuto una crisi con alcuni grandi inserzionisti, come Disney, Apple, Comcast e Ibm, che hanno abbandonato la piattaforma dopo che Musk è stato coinvolto in una polemica a seguito del suo accordo con un tweet antisemita.

