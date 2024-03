In che modo questa startup sta contrastando il fenomeno del bagarinaggio

Il fenomeno della rivendita online a prezzi maggiorati dei biglietti dei grandi eventi è quanto mai vivo. E nonostante ogni anno l’Agcom intervenga per contrastare il bagarinaggio, il danno che si riversa sull’erario, la musica e naturalmente gli spettatori è enorme, complice il vuoto normativo che interessa la materia.

La storia dei co-founder

Qualche anno fa, Simone Serani cercava di acquistare i biglietti per un concerto molto atteso. “Nonostante avessi provato a comprarli appena messi in vendita, si erano esauriti in pochi minuti”, ricorda. “Poi, ho visto gli stessi biglietti rivenduti online a prezzi esorbitanti. Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull’inefficienza e sull’iniquità del mercato secondario dei biglietti”.

Così, insieme ad Andrea Giorgi ha iniziato a lavorare all’idea, chiedendosi come poter migliorare l’esperienza dei fan. Da questi interrogativi nasce Ticketoo, uno dei principali marketplace italiani per vendere e comprare biglietti in maniera facile e sicura, servendo migliaia di utenti appassionati di eventi live. Oggi sono rispettivamente ceo e coo dell’azienda.

Si sono conosciuti durante un programma di formazione e incubazione di startup nel 2021. “Eravamo ancora degli studenti universitari e avevamo un’idea. L’idea si è trasformata in un progetto che poi è diventata una startup, un anno dopo”.

Simone e Andrea hanno seguito due percorsi differenti. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Business Administration, Simone ha affinato le sue competenze nel ruolo di product manager, maturando esperienze prima in Germania e successivamente in Italia per importanti startup e scaleup. Per Andrea invece, la carriera di innovatore e sviluppatore ha preso una svolta significativa quando ha partecipato all’App mobile award organizzato da Smau Milano nel 2013.

Come funziona Ticketoo

La piattaforma, e la sua tecnologia, funzionano in modo semplice. “Se un fan non può più partecipare a un evento, può caricare i biglietti su Ticketoo in pochissimi clic. Il prezzo di vendita dei biglietti non può mai essere superiore al valore nominale, la nostra tecnologia riesce infatti a individuare il costo originale di ogni biglietto. Tutto questa evita il bagarinaggio e offre un’alternativa etica ai fan”, spiega Simone.

Il numero di telefono e l’indirizzo email di ogni venditore, infatti, vengono controllati dal sistema per verificarne la loro identità. Oltre a controllare i venditori, inoltre, Ticketoo verifica la validità dei biglietti, che devono essere caricati prima di poter essere venduti e vengono prontamente abbinati alla località, alla data e al prezzo dell’evento. La startup controlla poi i codici a barre, per evitare duplicati, e supporta il venditore a effettuare il cambio nome. “Attualmente prendiamo una commissione dal buyer per il servizio offerto, circa l’8%, e tratteniamo una commissione minima dal seller, circa il 2%”, dice Simone. Gli investitori

Gli attuali investitori sono il fondo Innova Venture, il fondo della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, Digital Magics, business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech quotata su Euronext Growth Milan, Opificio137, venture builder italiano che produce startup rivoluzionarie nel mondo della comunicazione digitale, Metatron, una delle principali aziende della scena musicale italiana, Mirko Faiozzo, founder e ceo di Tourismotion, tour operator che ha gestito in Italia più di 250mila turisti solo nel 2023.

Di recente, poi, Ticketoo ha concluso un significativo round di seed funding, raccogliendo oltre 500mila euro e attirando l’interesse di importanti attori nel settore dell’entertainment, tra cui etichette discografiche e agenzie di talenti.

“Con questo round possiamo accelerare la nostra crescita. Stiamo migliorando la qualità del servizio consolidando la nostra posizione nel mercato italiano. Grazie all’ingresso di smart investor come Opificio137 e Metatron Group abbiamo un canale diretto nel mondo della musica e grazie a Mirko di Tourismotion nel mondo del turismo, altro settore per noi importante”.

I numeri di Ticketoo

Ma andiamo ai numeri. “Nell’ultimo anno abbiamo aiutato più di 100mila fan che si sono registrati sulla nostra piattaforma. Più di 28mila biglietti venduti per più di 5mila eventi che vanno dai concerti agli eventi sportivi, dai teatri ai musei. La nostra app, in soli 5 mesi dal lancio, ha già più di 50mila download”, spiegano i co-founder.

I progetti futuri

“Il nostro piano è rafforzare la presenza nei mercati esistenti e successivamente espandere il nostro servizio in nuovi Paesi. Ticketoo offrirà agli utenti maggiori opportunità per scoprire nuovi eventi, rimanere aggiornati sulla vendita e sulle informazioni dei biglietti”.

L’obiettivo, proseguono Simone e Andrea, è anche comprendere meglio le esigenze dei fan, consigliando loro eventi personalizzati. “Vogliamo che Ticketoo diventi più di un semplice marketplace di biglietti, un’app che le persone utilizzeranno regolarmente per scoprire nuovi artisti e spettacoli, non solo quando cercano di acquistare i biglietti”.

