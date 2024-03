Silicon Box punta sull’Italia: l’azienda di Singapore investe 3,2 miliardi di euro per la produzione di semiconduttori

Un investimento da 3,2 miliardi di euro in grado di generare 1.600 posti di lavoro. Silicon Box, società con sede a Singapore specializzata in tecnologie chiplet integration, advanced packaging, e testing, punta sull’Italia. Ad annunciare il piano sono stati Byung Joon Han, co-fondatore e ceo di Silicon Box e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’accordo porterà alla creazione di un nuovo impianto produttivo, primo nel suo genere in Europa.

I dettagli dell’investimento

Come riporta l’agenzia Agi, l’attività contribuirà a soddisfare la domanda di assemblaggio di semiconduttori – principalmente nel mercato europeo – per abilitare nuove tecnologie come applicazioni di nuova generazione nel campo dell’intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e componenti per veicoli elettrici. L’investimento di Silicon Box si inserisce a pieno titolo nella strategia europea segnata dal Chips Act e nella strategia italiana per la microelettronica. In Europa, Silicon Box rappresenta il tassello finora mancante per rafforzare la catena del valore, in quanto primo investimento nell’advanced backend per la produzione di chiplet. In Italia, Silicon Box rafforza ulteriormente il settore in linea con la strategia chips che vede il Paese puntare sul chips design, i nuovi materiali e l’assemblaggio avanzato.

A pieno regime l’investimento di Silicon Box in Italia potra’ generare 1.600 nuovi posti di lavoro diretti, oltre quelli indiretti generati sia per la costruzione della fabbrica sia a regime nell’ecosistema di fornitura e logistica inerente. Secondo quanto riportato, la fabbrica sarà localizzata nel Nord Italia. La progettazione e la pianificazione sarebbero già in corso, mentre per l’effettivo inizio dei lavori si dovrà attendere l’approvazione della Commissione Europea. Lo stabilimento sarà costruito e gestito secondo i principi net zero dell’Europa, riducendo al minimo l’impronta di carbonio e l’impatto sull’ambiente.

