Sciopero a tempo indeterminato alla Samsung: la mossa potrebbe avere un impatto sul mercato di chip

Mercoledì i lavoratori sindacalizzati di Samsung Electronics in Corea del Sud hanno annunciato uno sciopero a tempo indeterminato per intensificare la loro campagna per un aumento salariale. Una mossa che potrebbe avere un impatto sulle forniture globali di chip.

Aspetti principali

La National Samsung Electronics Union ha affermato che la decisione di scioperare a tempo indeterminato è stata presa dopo che, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, la leadership dell’azienda non è riuscita a dialogare con loro durante uno sciopero di tre giorni da parte di alcuni dei suoi membri.

Secondo il sindacato, circa 6.500 dei suoi membri stanno attualmente partecipando allo sciopero, compresi più di 5.000 lavoratori della divisione semiconduttori dell'azienda.

Samsung ha dichiarato a diversi organi di stampa che lo sciopero finora non ha causato alcuna interruzione.

Sul suo sito web, il sindacato ha affermato di aver “chiaramente identificato le interruzioni della produzione sulla linea” e ha avvertito che l’azienda “si pentirà della decisione” di non impegnarsi nel dialogo.

Secondo Bloomberg, il sindacato sta prendendo di mira innanzitutto un impianto di fabbricazione di chip più piccolo, prima di concentrarsi sull’impianto di produzione di chip di memoria di Samsung a Pyeongtaek.

Le richieste del sindacato includono un aumento del 3,5% della retribuzione base per tutti i suoi membri, un rinnovamento della struttura dei pagamenti dei bonus e un giorno di ferie extra per celebrare il giorno della fondazione del sindacato.

In cifre

Circa 31.000. Questo è il numero totale di lavoratori rappresentati dalla National Samsung Electronics Union, che rappresentano quasi un quarto della forza lavoro di 125.000 dipendenti di Samsung Electronics.

