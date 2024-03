Unilever si separa dalla divisione gelati: titolo in rialzo in Borsa

Diventare un’azienda semplice, mirata e con prestazioni più elevate. E’ questo l’obiettivo del colosso britannico Unilever, che ha deciso di separarsi dalla divisione gelati, ritenendo che possa avere migliori risultati come business stand-alone. L’annuncio ha permesso al titolo di guadagnare il 6% e proseguire nel suo rally al +5,29%.

“La separazione delle attività ice cream creerà un business leader a livello mondiale, che opera in una categoria altamente attrattiva, con marchi che insieme hanno realizzato un fatturato di 7,9 miliardi di euro nel 2023”, ha affermato Unilever in una nota.

7.500 posti di lavoro in meno

Il maxi piano di riorganizzazione della multinazionale prevede un piano di risparmi da 800 milioni di euro in tre anni, che impatterà su un totale di 7.500 posti di lavoro.

La separazione, che diventerà effettiva entro la fine del 2025, permetterà a Unilever di diventare un’azienda “più semplice e più focalizzata”, con quattro gruppi aziendali nei settori bellezza e benessere, cura personale, assistenza domiciliare e nutrizione.

Un’azienda leader a livello mondiale, che opera in una categoria “molto attraente”. Attualmente, la società possiede cinque dei 10 marchi di gelato più venduti a livello mondiale, tra cui le italiane Algida (che produce il Cornetto e il Magnum). “Il Consiglio è determinato a trasformare Unilever in un’azienda a maggiore crescita e con margini più elevati che fornirà risultati coerenti a tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Ian Meakins, presidente di Unilever.

“Migliorare la nostra performance e ampliare il nostro portafoglio sono fondamentali per ottenere i migliori risultati che crediamo Unilever possa ottenere. La separazione di Ice Cream e l’attuazione del programma di produttività contribuiranno a creare un’Unilever più semplice, più mirata e con prestazioni più elevate. Creerà inoltre un’azienda di gelati leader a livello mondiale, con forti prospettive di crescita e un futuro entusiasmante come azienda autonoma”, ha aggiunto.

Come dichiarato dal ceo Hein Schumacher, la ristrutturazione avverrà “in consultazione con i rappresentanti dei dipendenti e con rispetto e attenzione per coloro che sono interessati”.

I vantaggi per la divisione ice-cream

Secondo Unilever, la scissione è più utile alla crescita futura sia di ice-cream che dell’azienda stessa, in quanto la divisione gelati ha un modello operativo molto diverso rispetto al restante portafoglio di marchi.

Il team di gestione di ice-cream avrà flessibilità operativa e finanziaria per far crescere l’attività, allocare capitali e risorse a sostegno della strategia dell’azienda, inclusa l’ottimizzazione della rete produttiva e logistica e lo sviluppo di capillari e flessibili canali distributivi flessibili. Il programma di produttività punta a creare un’organizzazione più snella e responsabilizzata, grazie agli investimenti in tecnologia, oltre a portare a una maggiore focalizzazione.

