Militem Magnum 700: un pick up di lusso oltre il convenzionale

Ridefinire i concetti di sfarzo e prestazioni: ecco l’obiettivo del Militem Magnum 700, un luxury pick up monumentale, in cui il cuore della supercar si miscela col design italiano. La base di partenza è un marchio con sede a Monza fondato nel 2017 da Hermes Cavarzan, che sviluppa i suoi modelli in edizione limitata basati su mezzi Usa quali le Jeep Wrangler, Renegade e Gladiator, nonché la Ram 1500.

In questo caso, abbiamo l’evoluzione più prestigiosa della Ram 1500 Trx con motore V8 Supercharged Hemi di 6,2 litri con compressore volumetrico da 702 cavalli e 881 Nm di coppia, portando a un livello superiore dal punto di vista dello stile e della raffinatezza, grazie al team di ingegneri e matite dell’azienda nostrana. Diverse le configurazioni di guida disponibili come Sport, Snow, Bahia, Rock, Mud/Sand ai quali si aggiunge quella Custom, personalizzata in base alle esigenze del conducente.

Lungo oltre 5,9 metri, largo due metri e 23 cm, alto più di due metri, il Militem Magnum 700, disponibile alla Cavauto della città brianzola, è una forza della natura che accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e schizza a 190 km/h, ha una capacità di guado di 80 cm e un angolo di attacco di 30° di entrata in fuori strada, un angolo di dosso di 21,9° e un angolo di uscita di 23,5°. La trazione integrale e gli ammortizzatori regolabili Bilstein Black Hawk E2 di siffatto “mostro” fanno scavalcare qualsiasi ostacolo senza timore, grazie anche al telaio rinforzato a longheroni e all’assetto rialzato. Se necessario, sa trainare ben 3.500 kg.

Mozzafiato gli esterni di questo mix fra “American tech” e “Italian made”, con la mascherina anteriore bicolore caratterizzata dalla griglia esagonale, il rollbar dotato di barra a scomparsa e luci Led automatiche, lo scarico Black Performance a quattro uscite, e i parafanghi widebody. I cerchi forgiati Black Edition di 22” sono abbinati a pneumatici maggiorati All-Terrain. Mentre il pianale cassone logato è in materiale perfomance nautico, e il copricassone a comando elettrico. Nel complesso, maestoso il profilo da terra. Arduo scegliere fra colorazioni esclusive tra cui Flame Red, Bright White, Billet Silver, Granite Crystal, Diamond Black, Hydro Blue.

Imponente e dominante anche dentro. Interni sontuosi e personalizzabili in pelle pregiata, inserti in Alcantara e carbonio e cuciture a contrasto, luci a Led. Tecnologia di elevato livello, con sistemi di aiuto alla guida per spostamenti nella massima sicurezza, fra cui il controllo di stabilità elettronico (ESC), l’Electronic Roll Mitigation e il Blind-Spot Monitor contro l’angolo cieco. Touchscreen verticale di 12 pollici, sistema di infotainment Uconnect. L’head up display a colori permette di guidare nel comfort e senza distogliere gli occhi dalla strada. Sedili anteriori e posteriori ventilati e riscaldabili. Sono carezze per le orecchie, con l’impianto audio Harman Kardon Premium a 19 altoparlanti.

Ogni modello Militem venduto da Cavauto è coperto da garanzia del costruttore di tre anni o 100.000 km, estendibile fino a sette anni con chilometraggio illimitato. Prezzi di un veicolo del genere, che supera le convenzioni, da 164.950 euro (più Iva e tasse): per clienti esclusivi, che amano stupire.

