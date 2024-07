Chi sono i miliardari dietro i maggiori produttori cinesi di auto

I miliardari delle auto cinesi sono in tutto 13 e il totale dei loro patrimoni è di 85,6 miliardi di dollari.

Con un patrimonio di 18,7 miliardi di dollari, il più ricco del settore e 102esimo al mondo è Wang Chuanfu, 58enne cofondatore di BYD, la più grande azienda di veicoli elettrici al mondo per vendite, che ha superato Tesla nel 2022 e rappresenta oggi il 21% delle vendite globali. Anche la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha investito in BYD: possiede circa l’8% della società. Al secondo posto, e al 131esimo della classifica generale, c’è il cugino di Wang Chuanfu, Lu Xiangyang, vicepresidente di BYD e gestore di una società di investimenti: la Youngy Investment Holding Group.

Al terzo posto, con un patrimonio di 12,3 miliardi di dollari, c’è Eric Li, noto anche come Li Shufu, presidente di Geely Automobile Holdings, uno dei più grandi produttori di automobili in Cina e uno dei pochi non controllati dallo stato. Li si è espanso a livello globale nel 2010, quando ha acquisito il marchio automobilistico svedese Volvo. Geely ha anche acquistato partecipazioni nei produttori britannici di auto sportive di lusso Aston Martin e Lotus.

Al quarto posto c’è l’imprenditore dei Suv cinesi, Wei Jianjun, proprietario della Great Wall Motor, con un patrimonio di 11,6 miliardi di dollari. Jianjun ha preso il controllo dell’azienda nel 1990, quando aveva solo 26 anni e quando l’azienda era sommersa dai debiti. Prima di Great Wall, il miliardario ha lavorato in una fabbrica di tappeti e in una fabbrica di pompe per acqua. A pari merito al quarto posto c’è Huang Shilin, ex vicepresidente di Contemporary Amperex Technology (CATL), uno dei maggiori fornitori di batterie per l’industria dei veicoli elettrici al mondo.

La classifica

Di seguito la classifica dei miliardari cinesi delle auto. Tutte le cifre sono in dollari. I dati sono aggiornati alle 12 di martedì 9 luglio 2024.

1 | Wang Chuanfu

Patrimonio: 18,7 miliardi

Fonte ricchezza: BYD

2 | Lu Xiangyang

Patrimonio: 14,7 miliardi

Fonte ricchezza: BYD e fondo di investimento

3 | Eric Li (Li Shufu)

Patrimonio: 12,3 miliardi

Fonte ricchezza: Geely Automobile Holdings

4 | Wei Jianjun e famiglia

Patrimonio: 11,6 miliardi

Fonte ricchezza: Great Wall Motor

4 | Huang Shilin

Patrimonio: 11,6 miliardi

Fonte ricchezza: CATL

6 | Li Xiang

Patrimonio: 4,7 miliardi

Fonte ricchezza: Li Auto

7 | Xia Zuoquan

Patrimonio: 3,6 miliardi

Fonte ricchezza: BYD e fondo di investimento

8 | Dong Jinggui

Patrimonio: 2 miliardi

Fonte ricchezza: Yadea Group

9 | Jiang Yintai e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi

Fonte di ricchezza: Shanghai Daimay Automotive Interior

10 | He Xiaopeng

Patrimonio: 1,3 miliardi

Fonte di ricchezza: Xpeng

11 | Li Guoqiang

Patrimonio: 1,2 miliardi

Fonte di ricchezza: Zhongsheng Group

12 | Tang Aoqi e famiglia

Patrimonio: 1,2 miliardi

Fonte di ricchezza: Jiangsu Xinquan Automotive Trim

13 | Lu Zhongfang

Patrimonio: 1 miliardo

Fonte di ricchezza: Investimenti

