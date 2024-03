Spa di lusso in città: tre indirizzi dove provare esclusivi trattamenti di benessere

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Se le nuove tendenze dell’ospitalità impongono agli hotel super stellati di avere una spa, oggi per distinguersi serve una marcia in più: esperienze di benessere e di ritrovata serenità che durino nel tempo. Via dunque ai rituali che si ispirano a riti antichi, agli insegnamenti yogici riveduti e personalizzati, al monitoraggio fisico che comprenda anche quello del sonno.

Ecco tre indirizzi per lui e per lei da segnare in agenda, vere oasi di pace nelle città che ospitano queste eleganti e innovative spa.

ROMA – Six Senses

La spa sofisticata del nuovo hotel a via del Corso, in linea con gli altri del brand in giro per il mondo, offre proposte inedite che ai progressi scientifici nel campo della nutrizione, del fitness e delle neuroscienze uniscono l’antica saggezza di comunità longeve, per raggiungere un equilibrio ottimale.

Così, si inizia con il Wellness screening per focalizzare eventuali carenze e punti deboli dell’organismo, valutando fattori legati allo stile di vita: l’alimentazione, i livelli di stress, l’equilibrio ormonale e altri parametri, come la resistenza all’insulina e la tossicità accumulata nel corpo.

Agli ospiti dell’hotel viene proposto anche lo Sleep program, il monitoraggio che misura la qualità del sonno tramite un anello da indossare quando si dorme, collegato a un’app che verifica eventuali irregolarità, registrando quanto la luce, il rumore e la temperatura influenzino il riposo.

Già l’approccio iniziale, quindi, si rivela ricco di suggestioni e di suggerimenti. Tra le esperienze, molto apprezzata anche dai clienti esterni che hanno accesso alla spa la sessione di Soundhealing tenuta da Francesca, Guida che attraverso i suoni delle campane tibetane porta chi ascolta a un livello notevole di consapevolezza, calma e rilassamento.

Interessante anche il primo urban retreat del gruppo a Six Senses Roma, dal 24 al 26 maggio, in collaborazione con Sanctum Infinite-Self and Community Club. Un incontro ricco di emozioni, un invito a lasciarsi andare grazie a una combinazione di danza, aerobica, respirazione e libera espressione, per un’esperienza multisensoriale che stabilisce una connessione profonda attraverso la musica e la narrazione. L’esperienza di tre giorni comprende due notti in camera Classic, colazione, pranzo e cena con il gruppo, classi Sanctum giornaliere, due ore nei bagni romani, un massaggio e una passeggiata alla scoperta del patrimonio culturale della città.

VENEZIA – Nolinski

La piscina dorata dell'hotel.

Nel nuovo hotel a pochi canali da Piazza San Marco, per galleggiare nella piscina decorata di mosaici in oro, all’ultimo piano del nuovo hotel a pochi canali da piazza San Marco. Unico per Venezia, lo specchio d’acqua regala una vista a 360 gradi sui tetti della città.

Ci si rilassa così nella vasca sotto le campate storiche del sottotetto, un momento di grazia contemplativa sullo sfondo della laguna, in uno spazio che coniuga l’opacità del cemento con la luminosità dell’oro. Ogni tessera in foglia oro del mosaico crea giochi di luce che richiamano gli ori di San Marco.

Il percorso si completa nella spa al terzo piano, in un elegante ambiente di ispirazione ottomana. Qui ogni trattamento è un invito a immergersi nell’universo Swiss Bliss, un viaggio dei sensi nella natura delle Alpi svizzere grazie ai rituali firmati La Colline, tra cui il complesso CMAge ad alta performance, studiato per attivare il metabolismo cellulare e ritrovare una pelle frasca e radiosa.

MILANO – Four Seasons

Il Gold Ritual, uno dei trattamenti più richiesti nella spa del Four Seasons a Milano

Il Four Seasons Milano, a via del Gesù, riserva agli ospiti la possibilità di proseguire la cura di sé negli spazi della spa, nelle segrete dell’ex convento dove oggi si trova la piscina.

Pensato da Patricia Urquiola, questo spazio silenzioso e accogliente si snoda in un ambiente dal design contemporaneo: sette sale per trattamenti viso, corpo e massaggi, sauna e bagno turco, piscina e vasca idromassaggio, l’hair salon di Rossano Ferretti.

Il centro fitness, 160 metri quadrati aperti agli ospiti e ai milanesi 24 ore su 24, ospita attrezzature Technogym e personal training. Tra le proposte della spa, il nuovo e inedito rituale Flow & Glow, un blend di posizioni yoga mirate al viso che, combinate a espressioni controllate, respirazione consapevole e postura corretta, migliorano l’aspetto.

Con la pratica e i piccoli gesti suggeriti nella sessione di Face Yoga da Claudia Ciocca è possibile individuare e correggere le cattive abitudini che creano tensioni muscolari. Per poi migliorare la circolazione sanguigna, e di conseguenza l’apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti, tonificare i muscoli e la pelle, correggere le asimmetrie.

Completa la proposta il trattamento Glow di Swiss Perfection, un percorso di 30 minuti che cancella i segni di stanchezza e ripristina vitalità e luminosità del volto grazie alla maschera al collagene scelta dalle terapiste tra Vital C, acido ialuronico o schiarente, in base alla condizione della pelle.

