Dai progetti di riforestazione a una cultura aziendale inclusiva: così questa catena alberghiera si distingue per il suo impegno green

Al 236esimo posto tra le 500 aziende top bresciane per bilancio, Blu Hotels combina la gestione finanziaria oculata, un’efficace strategia di marketing e un servizio clienti di alta qualità, insieme alla costante ricerca di innovazione nel settore alberghiero.

“L’azienda si è sviluppata per abbandonare il modello di business familiare e puntare su un’offerta turistica professionale di qualità”, conferma Nicola Risatti, presidente e amministratore delegato di Blu Hotels. “Oggi possiamo dire di esserci riusciti: le nostre strutture offrono standard sempre più elevati grazie a 30 anni di duro lavoro, segnando un cambio di passo nell’ospitalità italiana”.

L’approccio integrato di Blu Hotels

Nella formula di Blu Hotels c’è lo sviluppo territoriale, che viaggia di pari passo con un turismo sostenibile. “L’esaltazione del territorio tramite le strutture ricettive richiede un approccio integrato che valorizzi le risorse locali e la sostenibilità ambientale, coinvolga la comunità e metta in campo una strategia di promozione efficace. Puntare alla qualità delle strutture è fondamentale per garantire standard elevati di comfort, servizi e sicurezza che promuovano il ritorno dei turisti italiani e stranieri. Non da ultimo, il coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo degli hotel ci ha permesso di stringere rapporti duraturi con i consorzi turistici, svolgendo insieme diverse attività”.

Dal risparmio energetico all’utilizzo di materiali ecocompatibili

La sostenibilità territoriale viene ottenuta dal brand in diversi modi, grazie al suo portfolio diversificato. Il tratto comune è l’armonia con l’ambiente, come nel caso dell’Artnatur Dolomites ai piedi dell’Alpe di Siusi, hotel quattro stelle a 1.000 metri di altitudine, che riaprirà a maggio sotto la gestione Blu Hotels.

Dal risparmio energetico alla gestione responsabile delle risorse idriche, fino alla promozione di prodotti locali e all’utilizzo di materiali ecocompatibili, l’hotel si distingue per il suo impegno green. Oppure il Blu Hotel Natura & Spa a Folgaria, la cui costruzione in legno con principi di bioarchitettura ha ridotto notevolmente l’impatto ambientale, con energie rinnovabili, una gestione responsabile dell’acqua e dei rifiuti e la conservazione degli ecosistemi locali.

“Anche le nostre strutture in Val Senales hanno subito un’importante ristrutturazione a livello impiantistico. Questa primavera partiranno i lavori per la realizzazione di una centrale a biomasse, che alimenterà integralmente i due alberghi del gruppo nella valle con combustibile biologico proveniente dal territorio, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Per garantire efficientamento e risparmio aziendale, da qualche anno abbiamo istituito un reparto di energy management centralizzato per tutti i nostri hotel, che analizza, monitora e gestisce ogni aspetto legato all’energia, con supporto di strumenti tecnologici di ultima generazione per individuare le criticità quotidiane. Abbiamo adottato una politica plastic free, sostituendo progressivamente le linee di cortesia monouso con dispenser ricaricabili. Inoltre, i prodotti a chilometro zero ci permettono di risparmiare notevoli quantità di CO2 e sostenere piccole aziende locali”.

Per celebrare il recente 30esimo anniversario, Blu Hotels ha investito nell’iniziativa Regala una foresta per confermare l’impegno nei confronti dell’ambiente. “Vogliamo lasciare un’eredità tangibile e duratura alle generazioni future. Le foreste sono habitat vitali per numerose specie vegetali e animali e preservarle è fondamentale per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi. Come azienda riteniamo che sia nostro dovere sociale adoperarci per il bene comune. Supportare progetti di riforestazione è una dimostrazione del nostro impegno verso il pianeta”.

Non solo sostenibilità ambientale

In Blu Hotels non si parla solo di sostenibilità ambientale, ma anche sociale, grazie a politiche di welfare all’avanguardia. “L’adozione di criteri di assunzione basati sulla diversità è un passo fondamentale verso la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane di Blu Hotels, racconta:

“Garantiamo da sempre il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose e di genere di ogni collaboratore: la cooperazione di gruppi eterogenei è alla base di un’azienda dove si lavora con serenità. Il benessere dei dipendenti è un elemento fondamentale per il successo del gruppo e il welfare contribuisce a creare una cultura aziendale solida. Siamo consapevoli che, se i dipendenti si sentono supportati e rispettati dall’azienda, sono invogliati a lavorare insieme per il successo. In questi anni abbiamo introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance per una distribuzione più equa”.

L’impegno di Blu Hotels verso la parità di genere

Anche in tema di parità di genere Blu Hotels è all’avanguardia, con “il 75% dei dipendenti della sede e il 50% di quelli degli hotel di genere femminile, incoraggiati a candidarsi per posizioni in tutti i livelli dell’azienda, inclusi

ruoli di leadership”, sottolinea Piantoni.

“Quasi tutti i capi reparto della sede operativa e un terzo dei direttori d’albergo sono donne. Abbiamo avviato un percorso verso la certificazione della parità di genere”. Promuovere l’equità nel settore turistico contribuisce a una maggiore inclusione sociale e alla creazione di esperienze più autentiche per i viaggiatori, rappresentando la maggiore innovazione nel settore turistico.

