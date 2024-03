Così Stylish Rent porta nel noleggio auto un’offerta da concierge di lusso

Articolo di Serena Cappelletti apparso sul numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nel mondo dei noleggi auto, dove la convenienza spesso viene a discapito del lusso, Stylish Rent è motore di innovazione. Fondata nel 2018 dall’amministratore delegato Luca Maggiore, proveniente da una famiglia con una storia nell’industria del noleggio iniziata nel 1947, l’azienda offre una combinazione di servizi di noleggio premium a breve termine, accoppiati all’attenzione personalizzata tipica di un servizio a cinque stelle.

Esclusiva per l’Italia e il Sud Europa, Stylish Rent ha una flotta composta solo da modelli premium di produttori come Audi, Bmw, Maserati, Land Rover e Mercedes. La selezione è accessibile per la prenotazione tramite un servizio telefonico, il sito web o l’applicazione.

A differenziare Stylish Rent non sono solo i veicoli eleganti, ma sopratutto il processo del noleggio, che è abbinato a servizi di concierge di lusso: dalla consegna e ritiro a domicilio sette giorni su sette, 24 ore al giorno, ovunque in Italia e nel Sud Europa, all’assistenza 24 ore su 24 durante il periodo di noleggio, fino alla sostituzione immediata del veicolo in caso di necessità. L’azienda ha anche driver che presentano nel dettaglio i veicoli, permette di scegliere auto premium e di lusso con la conferma del modello esatto, con pneumatici termici durante l’inverno e una speciale fragranza all’interno. Come gli hotel di lusso, i veicoli di Stylish Rent accolgono i clienti con un profumo creato in collaborazione con Campomarzio70. L’esperienza di noleggio comprende anche briefing tecnici. La flotta di Stylish Rent include modelli che vanno da suv e modelli elettrici a vetture sportive ad alte prestazioni e cabriolet.

Maggiore, attingendo alla sua esperienza nel settore, ha individuato una nicchia per i noleggi di auto premium in linea con le esigenze del mercato. I ricavi hanno sfiorato i 3 milioni di euro nel 2023 e l’azienda prevede un raddoppio per il 2024. L’ad sottolinea l’impegno dell’azienda per l’affidabilità e i servizi premium, che hanno contribuito alla redditività costante anche durante periodi difficili, come la pandemia. Con piani per espandere la flotta a 200 unità nel 2024 e a 300 entro il 2025, Stylish Rent mira a soddisfare la domanda da parte sia dei clienti nazionali che di quelli internazionali e assicura controlli di qualità tra un noleggio e l’altro.

