Così questa azienda è diventata un punto di riferimento nella compravendita e ricerca di auto e moto d’epoca

Fondata nel 2016 a Reggio Emilia, nel cuore della Motorvalley emiliana, da Stefano Aleotti, Ruote da Sogno si sta distinguendo sempre di più come un luogo specializzato nella compravendita e ricerca di auto e moto d’epoca. L’azienda si è affermata con una visione imprenditoriale innovativa, dando vita a un mix di oltre 300 auto e 450 moto, eventi e raduni che animano uno showroom di oltre diecimila metri quadrati.

Dalla consulenza alla compravendita di auto

Da non dimenticare la sua officina, il cuore pulsante dell’azienda. In pochi anni, Ruote da Sogno è diventata un punto di riferimento nel settore a livello sia nazionale che internazionale per l’offerta di servizi completi, tra cui scouting, consulenza, finanziamenti, conto vendita e compravendita.

Il 2022 è stato un anno contraddistinto da crescita, investimenti e collaborazioni prestigiose, proiettando la sua presenza internazionale. Ad agosto dello stesso anno è stata creata Ruote da Sogno Us Corporation a Miami, in Florida, per operare nel mercato statunitense, sfruttando le sinergie nel collezionismo di alto livello.

Con un fatturato che ha superato i 43 milioni di euro nel 2022, Ruote da Sogno ha superato i 50 milioni nel 2023, superando le 38mila presenze. L’anno è stato caratterizzato da una straordinaria espansione che ha ridefinito il percorso di questa azienda nel settore a due e quattro ruote, giungendo all’alba del 2024 con nuovi progetti di ampliamento e consolidamento in cantiere.

L’espansione sul territorio di Ruote da Sogno

Per espandere la sua presenza in Italia, Ruote da Sogno ha inaugurato nel 2023 la sua prima filiale a Firenze: un elegante showroom di oltre 350 metri quadrati che rispecchia a pieno il concept della sede principale. Basata su servizi premium per automobili di nicchia e supportata da consulenti specializzati, la sede di Firenze si è rivelata in poco tempo una realtà dal grande potenziale imprenditoriale.

Nel 2024 saranno organizzate diverse azioni volte a diversificare il prodotto e a diffondere la propria popolarità, con l’offerta di nuovi servizi esclusivi e l’organizzazione di raduni ed eventi personalizzati, proprio come la sede principale di Reggio Emilia.

Ruote da Sogno continua a consolidare la sua presenza sul territorio emiliano, con l’apertura a giugno 2023 del corner del Misano World Circuit, in collaborazione con Garage 51. Questa nuova tappa rappresenta un piano per il settore automobilistico e motociclistico, sempre più mirato per la categoria sportiva.

I progetti per il 2024

Nel 2024 ci sarà un allargamento dello store, che consentirà una maggiore offerta di prodotto, un coinvolgimento attivo tra organizzazione di eventi esclusivi e attività in pista altamente adrenaliniche. La strategia dell’azienda, anche per il 2024, è volta a rafforzare i servizi offerti ai clienti con l’offerta di finanziamenti per l’acquisto di auto e moto d’epoca, indipendentemente dall’anno e dal valore.

Disponibile per privati e aziende, questa iniziativa apre infinite possibilità in un momento in cui i mezzi da collezione si confermano sempre più come un solido investimento. Ruote da Sogno offre soluzioni flessibili che consentono di dilazionare nel tempo l’investimento, trasformando la rivalutazione dell’acquisto in un valore economico quantificabile.

Da oggi è anche possibile usufruire di nuovi servizi, tra cui car valet e noleggio con conducente. Il successo dell’azienda è stato ulteriormente evidenziato alla fiera di Bologna di Auto e Moto d’Epoca a ottobre 2023, dove Ruote da Sogno ha presentato una selezione eccezionale di oltre 150 mezzi.

