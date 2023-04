Arrivano gli open days di Ruote da Sogno: a Reggio Emilia esposte auto e moto di ogni epoca

Ritorna, a grande richiesta, la 4° edizione degli open days di, tra i maggiori player europei nel mercato delle auto da collezione e youngtimer, oltre che leader del segmento delle macchine d’epoca.

L’evento, in programma il 15 e 16 aprile, punta ad avvicinare gli appassionati ai capolavori esposti all’interno dell’atelier di Reggio Emilia e condividere insieme l’amore per le moto e le auto.

Dalle auto d’epoca agli specialisti dello street food

Un’occasione per vedere dal vivo oltre 250 auto e 400 moto di ogni epoca e marca, presenti all’interno di uno showroom di oltre 8mila mq. Uno spazio in continua evoluzione, nel cuore della Motor Valley emiliana, in grado di offrire un’esperienza indimenticabile a collezionisti e appassionati.

Nel corso della giornata, sarà possibile accedere alla collezione di mezzi in vendita, visitare gli incredibili spazi dello showroom e, grazie al coinvolgimento di alcuni specialisti dello street food del territorio, vivere un’esperienza unica e irripetibile.

Presente anche il team di Cars & Motorbikes Specialist di Ruote da Sogno, disponibile per rispondere alle domande di coloro interessati all’acquisto dei prodotti.

Il talk Storie di Campioni

Sabato 15 aprile, l’atelier ospiterà la seconda edizione del talk Storie di Campioni a due e quattro ruote, che riunisce le migliori maestranze del motorismo storico internazionale, in un momento di condivisione di storie e aneddoti moderati da Ermanno De Angelis.

Tra gli ospiti della 4° edizione, il pilota di SuperBike ed ex MotoGp Danilo Petrucci, Stefano Biondetti, le due pilote italiane Alexandra Gallo e Tamara Vidali, l’imprenditore Tomaso Trussardi e l’onorevole G.B. Tombolato, che si racconteranno sul palco di Ruote da Sogno.

