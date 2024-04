Sostenibilità, comfort e design: questa imprenditrice produce borse vegane e 100% made in Italy

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Studio Tondini nasce da un desiderio profondo, quello del successo, che la fondatrice Roberta Tondini vorrebbe che ogni donna raggiungesse: “Un successo che vuol dire qualcosa di diverso per ognuna di noi”. Ma, racconta l’imprenditrice, “lo studio nasce anche dal desiderio di ritornare al made in Italy venduto nei negozi dei miei nonni e di mia zia a Cagliari. Un lusso che era prima di tutto alta qualità e durabilità, praticità ed eleganza”.

L’anima del marchio

Oggi le borse di Studio Tondini sono sinonimo di preziosità e sostenibilità, di ricerca e design, ma anche di valori profondi, che attraggono un’ampia cerchia di donne e uomini attenti alle proprie scelte. Dei conoscitori del lusso alla ricerca di eccellenza. Savoir faire, savoir vivre, savoir choisir.

Roberta Tondini, letteralmente immersa nel mondo del design fin da quando era bambina, ricorda ancora le infinite ore trascorse nelle boutique con le donne della sua famiglia. Grazie a questo imprinting si è fatta strada in lei l’idea di un lusso fatto non solo della ricercatezza di alta gamma, ma anche e al tempo stesso di uno studio della forma, votata al massimo alle esigenze di funzionalità e fatta di tante icone, ognuna con una sua identità.

L’attività con Studio Tondini

L’attività con Studio Tondini nasce dopo un’altra carriera, quella di avvocato: a 30 anni, ormai stabilita nella sua professione, è arrivata la “chiamata alla creatività”, con un’ondata rilevante di modelli creati in un solo mese. Successivamente, nel giro di qualche anno, Roberta Tondini si è concentrata sugli studi approfonditi, sulla ricerca dei materiali di pregio e infine sul vero e proprio inizio dell’avventura imprenditoriale.

“Da adulta, oltre che da professionista, nessuna borsa riusciva a soddisfare in un solo colpo tutti i canoni di comfort, bellezza ed eleganza con cui sono cresciuta negli anni ’90. Tutte le borse risultavano inadatte alla vita professionale femminile. Presto mi accorsi che tante altre professioniste nel mondo si trovavano di fronte alla mia stessa insoddisfazione, ognuna a modo suo”, ricorda tornando con la mente alle origini della sua azienda.

“In Studio Tondini creiamo dei manufatti altamente – il gioco di parole è voluto – studiati, per la loro preziosità e per la loro realizzazione interamente made in Italy. Articoli di alto pregio che pongono al centro la qualità e la raffinatezza italiana, nonché il comfort e la funzionalità, questi ultimi parte anche del nostro heritage svizzero”, sottolinea Roberta Tondini.

Produzione italiana e materali vegani

Oggi, con due collezioni continuative che includono una gamma di modelli, materiali e colori significativa, Studio Tondini si affaccia ai mercati internazionali con la consapevolezza dei valori profondi che esprime. Niente è lasciato al caso: tanto nel design quanto nella produzione delle borse. La scelta di produrre interamente in Italia, affidando la lavorazione ai migliori artigiani del lusso, è legata al concetto di sostenibilità, per il pianeta e per tutti coloro che partecipano alla creazione dei prodotti del marchio.

“Anche ognuno dei componenti dei nostri manufatti è prodotto in Italia, con materiali di pregio e straordinaria cura – una scelta molto rara oggigiorno e capace di garantire una qualità estrema. La sola eccezione a questa “ricetta” interamente made in Italy è il materiale vegano che utilizziamo, scelto per le sue caratteristiche di alta naturalezza, bellezza e impatto positivo uniche”, fa notare l’imprenditrice.

Un materiale che si ritrova ne La Cristiana, ad oggi l’unica borsa di lusso vegana al mondo “insignita dell’importante vegan trademark, che certifica l’assenza di qualsiasi componente di origine animale in questa rivoluzionaria perla della nostra collezione”, sottolinea. Forte è l’impegno di Studio Tondini anche nel rispetto dei princìpi etici e sostenibili della produzione.

L’impegno per le persone e la sostenibilità

“Dopo tanti anni di lavoro in qualità di protettrice dei diritti altrui, è per me importante assicurare che i lavoratori dietro le quinte siano, allo stesso modo dei nostri clienti, i primi beneficiari del benessere creato dai nostri prodotti. Al tempo stesso anche la prosperità del pianeta e delle creature che lo abitano è per noi in primo piano, attraverso la scelta di ricercare e utilizzare, con una supply chain corta e snella, materiali altamente naturali e sottoprodotti dell’industria alimentare, per quanto riguarda la pelle e i materiali vegani alternativi alla stessa”, aggiunge.

L’ingresso in Positive Luxury

In questo contesto si inserisce l’ingresso di Studio Tondini in Positive Luxury, organizzazione attiva a livello mondiale che riunisce i changemaker dell’industria del lusso. Un riconoscimento che colloca l’azienda in un Olimpo di pochissimi marchi di moda di altro profilo, al fianco di Dior Couture ed Etro.

Un primo importante passo di un “cammino estremamente impegnativo, che sarà incentrato sull’analisi e sul miglioramento continuo dei nostri processi al fine di superare progressivamente l’asticella dei nostri già elevati standard di sostenibilità ambientale e umana. Solo a seguito di questo processo potremo essere insigniti del prestigioso Butterfly Mark, che sarà a sua volta l’inizio di ulteriori cammini verso una sostenibilità sempre maggiore, anno dopo anno”, conclude Roberta Tondini.

