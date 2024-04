Abks Break Time: al Padel Palace il nuovo bistrot di Alessandro Borghese

Si chiama Abks Break Time il nuovo bistrot aperto dallo chef Alessandro Borghese al Padel Palace di Milano. Inaugurato il 23 marzo, il locale completa la struttura indoor dedicata al padel (5 campi, di cui 3 doppi e 2 singoli aperti 365 giorni all’anno), creando un polo di attrazione per gli sportivi e gli amanti della buona.

Tutto è pensato all’insegna della convivialità e del dinamismo per offrire una pausa pranzo in perfetto stile americano. Il bistrot si sviluppa su due livelli per un totale di 60 coperti.

Una proposta in perfetto “American Style”

Al piano di sopra ci si può rilassare su comode sedute e divanetti gustando un hamburger e bevendo una birra fresca dopo aver giocato:

“Abbiamo pensato di offrire ai giocatori di padel che frequentano il centro una proposta di cucina gustosa e dinamica, in linea con il contesto e con le esigenze di chi ha speso molte energie in campo”, ha dichiarato Borghese, socio del club insieme a Diletta Leotta, Gabriele Corsi, Max Giusti e Umberto Chiaramonte.

“Per questo nel nostro bistrot contemporaneo si possono trovare piatti semplici, ma di sostanza, preparati con ingredienti di qualità. Insieme ai miei piatti ci saranno anche delle proposte di Joe’s American Factory del mio amico Joe Bastianich”.

Dal Borghy burger alle specialità di Joe Bastianich

Tra i piatti del menù, che è possibile ordinare direttamente dal tavolo, ci sono la lasagnetta vegana, il Borghy burger, le costine di maiale, il pulled pork e l’immancabile tiramisù. Per l’occasione, Joe Bastianich, imprenditore statunitense nel settore della ristorazione e noto personaggio televisivo, ha firmato tre proposte speciali sulla carta.

I clienti del bistrot possono scegliere tra il Joe’s Patzesco Pastrami (sandwich di pastrami di manzo, turkey mustard, cetrioli sottaceto), il Pork & Cheese (panino di pulled pork con cheddar fondente, salsa barbecue, jalapeño) o il Golden Coast Turkey Sandwich (sandwich con tacchino affumicato, lattuga, pomodoro, turkey mustard, bacon).

Abks Break Time segue gli orari di apertura del centro sportivo dalle 9 alle 23. La mattina parte con le colazioni, mentre la cucina è operativa dalle 12 alle 22.

