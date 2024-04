Da Andrea Berton a Daniel Canzian: menu stellati a prezzi ridotti per gli under 35

Ogni buon imprenditore della ristorazione sa quanto sia importante coltivare la propria clientela, educando le fasce più giovani della popolazione ad approcciarsi al fine dining senza troppi contraccolpi sul portafogli. Proprio con l’intento di avvicinare gli under 35 al mondo dell’alta ristorazione, nella speranza che restino clienti affezionati anche negli anni a venire, diversi big del settore offrono menu a prezzi ridotti.

L’idea di Andrea Berton

L’ultimo in ordine di tempo è lo chef Andrea Berton, che nell’omonimo ristorante milanese ha allestito da qualche settimana un percorso degustazione riservato a chi ha meno di 35 anni. All’ingresso non viene chiesto di mostrare la carta d’identità, ma finora nessuno se n’è approfittato.

Il menù è disponibile tutti i sabati a pranzo, pensato per chi non ha ancora avuto l’occasione di sperimentare la cucina stellata dello chef friulano. “Questa formula nasce dalla voglia di aprire le porte del ristorante a tutti quei giovani che vogliono sperimentare una cucina d’autore a un prezzo accessibile”, conferma lo chef, “e ogni sabato proporrò un menu degustazione composto da 5 portate (abbinamento con 2 calici di vino e soft drink inclusi) al costo di 95 euro”.

Il menu comprende piatti come la Capasanta arrosto con vino e pepe rosa, guarnito con un croccante al nero, il Risotto con Grana Padano Riserva e BalsaMela, il Filetto di sogliola, maionese di pesce e crescione, seguito da una Fracosta di vitello gratinata con salsa al peperone crusco e friggitello. Per concludere in dolcezza, Omelette di latte e nocciola.

Il progetto TavolaJRE

Un’iniziativa simile è #TavolaJRE, il progetto – giunto alla seconda edizione – dell’associazione JRE-Italia, emanazione dell’ente che riunisce i Giovani Ristoratori di ogni Paese. Da maggio a dicembre gli chef aderenti propongono ai clienti fino a 42 anni d’età (che richiama anche al limite di età previsto per l’ingresso in JRE-Italia) un menù degustazione dedicato comprensivo di calice di benvenuto e acqua a 75 euro a persona.

Il ristorante bistellato Magnolia

Valido tutto l’anno è invece il menù under 35 del ristorante bistellato Magnolia a Longiano (Fc), con cui lo chef Alberto Faccani ha dato vita a un percorso ad hoc: durante tutto l’anno, nei giorni feriali, vengono messi a disposizione quattro tavoli per ogni servizio ciascuno, fino a sei posti.

Ad ogni ospite del tavolo “Magnolia35” viene proposto un menu degustazione di 5 portate a cura dello chef con 3 vini in abbinamento, a 125 euro a persona. Iniziativa simile a Faenza, al ristorante Fenicottero Rosa Gourmet del resort Villa Abbondanzi: qui il menù per i più giovani è proposto a 60 euro, per avvicinarli e invogliarli alla filosofia innovativa e creativa del ristorante con 4 portate al buio a cura dello chef Alessandro Giraldi.

Gli altri esempi di menu under 35 a Milano

In tempi recenti, altri esempi di menù dedicati ai clienti più giovani sono stati quelli dello chef Tommaso Arrigoni al ristorante Innocenti Evasioni a Milano (stellato per 14 anni consecutivi fino al 2022) – che lo propone addirittura a 35 euro (ma per un pubblico sotto i 25 anni d’età, ossia la generazione Z) considerandolo un investimento sul futuro – e sempre nel capoluogo lombardo il Daniel Canzian, di proprietà dell’omonimo chef, uno fra gli ultimi allievi di Gualtiero Marchesi.

In questo caso si tratta del menù “Giovani forchette” al costo di 50 euro, riservato agli under 40 e disponibile dal martedì al giovedì allo chef table.

Infine, alla stellata Osteria degli Assonica a Sorisole (Bergamo) già da due anni è attivo il menù under 35 a pranzo, nel segno della filosofia degli chef Alex e Vittorio Manzoni. La proposta è di due piatti a 25 euro, o 30 col dessert (più acqua, caffè e piccola pasticceria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .