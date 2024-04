WindTre Business e Nais insieme per soluzioni 5G in città

Nais ha scelto WindTre Business per collaborare alla realizzazione di una serie di servizi operativi volti all’efficientamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio dei difetti stradali in contesti urbani. L’iniziativa è legata al progetto Malibu, co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea, nell’ambito del programma Artes 4.0 Business Applications – Space Solutions.

“Siamo prossimi alla fase in cui dimostreremo come le tecnologie possano fornire efficace supporto alle municipalità, contribuendo a un’oculata gestione dei fondi a disposizione delle pubbliche amministrazioni, nonché a un efficientamento del lavoro su strada di coloro che operano per la sicurezza degli utenti”, commenta Antonio Monteleone, cto della Nais. “Un ulteriore passo avanti verso l’uso di strumenti tecnologici volti ad agevolare e semplificare il lavoro delle persone”.

Rilevare i difetti del manto stradale con la tecnologia

L’idea progettuale Malibu nasce dall’esigenza di rilevare prontamente i difetti superficiali quali buche e crepe, al fine di garantire ai fruitori della rete viaria adeguati standard di sicurezza e di confort alla guida.

L’iniziativa, partita a febbraio 2023, si basa sull’utilizzo congiunto di tecnologie per la detection automatica dei difetti del manto stradale, come machine learning e Sistema Globale di Navigazione Stradale, e per il monitoraggio della qualità dell’aria lungo le tratte cittadine percorse dai mezzi del trasporto pubblico di Roma Atac, attraverso l’installazione di sensori dedicati.

La rete 5g di WindTre Business

WindTre Business abiliterà il servizio dedicato al monitoraggio stradale, denominato Malibu Rcm (Road Condition Monitoring), grazie alla capillarità e robustezza della sua rete mobile 5G. La soluzione fa leva su strumenti di machine learning e trasmissione dei dati che vengono acquisiti attraverso collegamenti ultrabroadband sicuri, a bassa latenza e opportunamente monitorati.

Con questo accordo, il marchio conferma il suo ruolo di player di riferimento delle aziende e pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di infrastrutture sicure e di soluzioni innovative, perfettamente integrate nella sua rete.

“La smart mobility rappresenta una grande opportunità per le città, in grado di migliorare la sicurezza, ottimizzare la circolazione dei veicoli e contribuire a una mobilità più sostenibile”, dichiara Crescenzo Coppola, head of direct sales Sud di WindTre. “Una trasformazione in chiave digitale e smart che WindTre Business abilita grazie alla propria Top Quality Network e alle competenze che mette a disposizione delle aziende e delle pubbliche amministrazioni del territorio”.

