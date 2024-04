Prysmian fa shopping negli Usa: acquisita per 3,9 miliardi di dollari Encore Wire

Un’operazione da 3,9 miliardi di euro per acquisire i cavi elettrici in rame e alluminio made in Usa. Prysmian, azienda italiana con sede a Milano, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, ha annunciato di aver chiuso un accordo per acquisire l’americana Encore Wire, società produttrice di cavi elettrici in rame ed alluminio per il settore energy. L’acquisizione ha l’obiettivo di rafforzare la posizione della società guidata da Massimo Battaini negli Stati Uniti. Prysmian acquisirà Encore Wire per 290 dollari per azione, portando la valutazione di Encore Wire a 3,9 miliardi di dollari.

Nel dettaglio, come si legge in una nota di Prysmian, l’operazione permetterà alla società di incrementare l’esposizione ai trend di crescita di lungo periodo, rafforzare la propria esposizione al mercato nordamericano, sfruttare l’efficienza operativa di Encore Wire e il suo eccellente livello di servizio verso i clienti e allargare il portafoglio prodotti di Prysmian per meglio soddisfare le esigenze dei clienti nordamericani;

Le parole di Massimo Battaini

“L’acquisizione di Encore Wire rappresenta una pietra miliare per Prysmian e un’opportunità strategica e unica percreare valore per i nostri azionisti e clienti”, ha dichiarato Massimo Battaini, ceo di Prysmian. “Grazie a questa acquisizione, Prysmian incrementerá la sua posizione in Nord America, migliorando ulteriormente il mixgeografico e di business e rafforzando l’esposizione dell’azienda ai trend di lungo periodo. Siamo entusiasti di accogliere in Prysmian il team di Encore Wire e beneficiare quindi, come unico gruppo, di una migliore offerta prodottie di relazioni con i clienti”.

Soddisfazione condivisa anche da Encore Wire. “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che rifletta il notevole valore creato da Encore Wire grazie al proprio modello di sito unico integrato, al basso costo di produzione, distribuzione centralizzata e innovazione di prodotto,” ha dichiarato Daniel L. Jones, chairman, presidente e amministratore delegato di Encore Wire. “Questa operazione massimizzail valore per gli azionisti di Encore Wire e riconosce loro un sostanziale premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa. Encore Wire e Prysmian sono due organizzazioni complementari e siamo certi che Encore Wire avrà un futuroroseo come parte del gruppo Prysmian”.

