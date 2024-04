Mobility Budget Defiscalizzato: una svolta verso la sostenibilità

Movesion – Brandvoice | Paid Program

Le aziende che puntano a un futuro sostenibile stanno abbracciando una nuova era della mobilità attraverso l’implementazione del Mobility Budget defiscalizzato. Questa innovativa soluzione, resa possibile dalla recente Risposta ad Interpello n. 74 del 21 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate, permette alle imprese di offrire ai propri dipendenti una vasta gamma di servizi di trasporto eco-compatibili senza incidere sul loro reddito imponibile.

Il Mobility Budget defiscalizzato rappresenta una svolta nel welfare aziendale, consentendo alle aziende di fornire servizi di mobilità sostenibile per il tragitto Casa-Lavoro, tra cui Trasporto Pubblico, Car Sharing di veicoli elettrici, Bike Sharing, Scooter Sharing, Ricarica Elettrica e Monopattini elettrici, senza tassazione. Questo non solo promuove uno stile di vita più sostenibile tra i dipendenti, ma contribuisce anche a ridurre l’impronta ecologica complessiva dell’azienda.

Con l’implementazione del Mobility Budget, le aziende possono definire limiti di spesa personalizzati per garantire che i servizi vengano utilizzati esclusivamente per il tragitto Casa-Lavoro, favorendo una transizione verso modalità di trasporto più sostenibili. Questa flessibilità offre ai dipendenti una libertà di scelta senza precedenti, consentendo loro di optare per soluzioni di mobilità che meglio si adattano alle proprie esigenze e preferenze.

Oltre ai benefici ambientali derivanti dalla riduzione delle emissioni di CO2 e dall’incentivazione di modalità di trasporto più eco-friendly, l’adozione del Mobility Budget offre vantaggi tangibili anche per le aziende. Queste includono un miglioramento dell’immagine aziendale, un aumento dell’attrattiva nei confronti dei talenti e un notevole vantaggio economico derivante dalla riduzione dei costi legati agli spostamenti dei dipendenti.

Il Mobility Budget defiscalizzato si inserisce perfettamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mirando a rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo modalità di trasporto più ecologiche, le aziende possono svolgere un ruolo chiave nella lotta contro il cambiamento climatico e nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Con esperienza e soluzioni su misura, Movesion trasforma la mobilità dei dipendenti in un viaggio verso la sostenibilità. Il momento di agire è ora.

