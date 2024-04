Google licenzia 28 lavoratori che protestavano contro il contratto miliardario con Israele

Google ha licenziato 28 dipendenti. I lavoratori avevano partecipato a un sit-in di protesta contro il contratto cloud di Google e Amazon con il governo israeliano. Il giorno prima nove dipendenti erano stati sospesi e poi arrestati per aver partecipato alla protesta.

Fatti chiave

L’azienda ha annunciato i licenziamenti in una nota interna in cui si afferma che i lavoratori che hanno protestato “hanno occupato gli spazi degli uffici, hanno deturpato le nostre proprietà e hanno fisicamente impedito il lavoro di altri Googler”.

Le proteste hanno avuto luogo martedì negli uffici di Google a Sunnyvale e a New York.

Nella nota si legge che le loro azioni sono state “inaccettabili, estremamente dirompenti e hanno fatto sentire minacciati i colleghi” e che i licenziamenti sono stati effettuati dopo un’indagine interna che proseguirà.

Il gruppo dietro le proteste, chiamato No Tech for Apartheid, ha rilasciato una dichiarazione nella tarda serata di mercoledì, affermando che i lavoratori di Google hanno “il diritto di protestare pacificamente per i termini e le condizioni del nostro lavoro” e che i licenziamenti sono stati “chiaramente ritorsivi”.

Il gruppo ha anche affermato che i licenziamenti sono stati indiscriminati, poiché hanno incluso persone che non hanno partecipato direttamente alle proteste.

Il gruppo ha negato le affermazioni di Google secondo cui i manifestanti avrebbero deturpato le proprietà dell’azienda e ostacolato il lavoro. Ha affermato che il loro sit-in è stato “pacifico” e “ha ricevuto una risposta estremamente positiva e dimostrazioni di sostegno”.

Citazione

“La stragrande maggioranza dei nostri dipendenti fa la cosa giusta. Se siete tra i pochi che sono tentati di pensare che trascureremo i comportamenti che violano le nostre politiche, ripensateci. L’azienda prende molto sul serio questa situazione e continuerà ad applicare le nostre politiche di lunga data per prendere provvedimenti contro i comportamenti di disturbo, fino al licenziamento”, si legge nella nota interna dell’azienda.

“Google è terrorizzata da noi. Ha paura che i lavoratori si uniscano e chiedano responsabilità e trasparenza ai nostri capi. Questi licenziamenti illegali e di massa non ci fermeranno. Al contrario, servono solo come ulteriore carburante per la crescita di questo movimento”, ha aggiunto la dichiarazione di No Tech for Apartheid.

Contesto

I lavoratori colpiti stavano protestando contro il contratto di cloud computing da 1,2 miliardi di dollari stipulato da Google e Amazon con il governo israeliano e denominato Project Nimbus. Entrambe le aziende hanno affrontato alcune spinte interne contro il contratto. La questione è stata portata in primo piano dopo l’invasione di Gaza da parte di Israele a seguito di un attacco terroristico di Hamas lo scorso ottobre.

I lavoratori di Google hanno organizzato un sit-in di protesta presso gli uffici dell’azienda a New York e a Sunnyvale. Almeno nove lavoratori che protestavano sono stati arrestati dalla polizia a Sunnyvale martedì e sospesi dall’azienda. Google ha dichiarato che il suo lavoro con il Progetto Nimbus “non è diretto a carichi di lavoro altamente sensibili, classificati o militari, rilevanti per le armi o i servizi di intelligence”.

