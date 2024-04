Al Salone del Mobile Forbes presenta un nuovo progetto sul design

Al Salone del Mobile 2024, Forbes lancia una nuova verticale dedicata al design. Si tratta di Forbes Design, nuovo progetto che lo conferma leader indiscusso della business community. Dopo il progetto Iconic Wine & Wineries, lanciato al Vinitaly di Verona, Forbes sbarca per la prima volta in uno degli eventi che anima di più la città meneghina.

“Abbiamo fortemente voluto lanciare questa nuova verticale di Forbes sul design al Salone del Mobile”, ha dichiarato l’ad Nicola Formichella. “Il progetto porterà a momenti di incontro e confronto con le aziende più importanti del nostro paese che possono dare l’impulso alla cultura italiana del design nel mondo”.

Durante l’evento, il direttore Alessandro Mauro Rossi ha premiato cinque eccellenze del design italiano: “Abbiamo premiato qui al salone, oltre al Salone del Mobile stesso, cinque eccellenze italiane che, con i loro prodotti, stanno promuovendo la qualità del made in Italy nel mondo. E’ la prima volta che partecipiamo al Salone del Mobile ma vogliamo tornarci e aumentare la nostra presenza”.

I premi sono andati a Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, per essere la vetrina verso il mondo delle eccellenze del design e dell’arredo italiano; Cristiano Crosetta, ad di Tubes, per aver dato forma al calore attraverso il design distinguendosi come eccellenza del settore; Beniamino Garofalo – ad di Unopiù, per aver trasformato il giardino in un salotto elegante a cielo aperto.

E ancora Matteo Borsari, head of communication & sustainability di Florim Ceramiche, per l’incontro vincente tra bellezza, innovazione e sostenibilità; e Riccardo Balbo, direttore accademico di Ied, per il miglior progetto inclusivo del Fuorisalone.

Nicola Formichella

Maria Porro

Riccardo Balbo

Matteo Borsari

Cristiano Crosetta

Alessandro Mauro Rossi

