Latham Watkins, Dla Piper e Pedersoli-Gattai: i big del mondo legale in campo per il futuro dell’Inter

Nemmeno il tempo di festeggiare lo scudetto che ha garantito la seconda stella, che in casa Inter è il momento delle decisioni in merito al debito da 385 milioni di euro, compresi gli interessi. Infatti, il 20 maggio scade il prestito concesso da Oaktree e la famiglia Zhang cerca una soluzione per mantenere il controllo della società.

Nelle scorse settimane sembrava vicino l’accordo con Pimco, uno degli asset manager più grandi mondo, ma poi le possibilità di un’intesa si sono affievolite. Sarebbero in corso contatti con altri potenziali finanziatori, senza escludere un rifinanziamento da parte della stessa Oaktree.

Data la delicatezza dell’operazione, al lavoro ci sono alcune delle principali law-firm operanti nel nostro Paese: Latham Watkins, Dla Piper e Pedersoli-Gattai.

