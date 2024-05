Lottomatica e ViViBanca, gli studi legali coinvolti nelle acquisizioni strategiche

Novità della settimana, alcune importanti operazioni societarie che hanno visto il contributo di prestigiosi studi legali, nazionali e internazionali. Si segnala, in particolare, il completamento della vendita di SKS365 Malta Holdings a Lottomatica Group. La transazione ha riguardato diverse giurisdizioni e coinvolto diversi professionisti, che hanno agito a vario titolo nell’affare.

Lo studio legale Gianni & Origoni ha prestato assistenza ai venditori con un team coordinato dal partner Fabio Chiarenza e composto dalla counsel Ludovica Di Paolo Antonio, coadiuvati dall’associate Niccolò Filippo Frattari per gli aspetti m&a, dal senior associate Alessandro Minniti per gli aspetti fiscali, dal partner Matteo Padellaro e dall’associate Vanessa Guzzi per gli aspetti antitrust, dalla partner Cristina Capitanio e dalla managing associate Veruska Maria Crucitti per gli aspetti labour. Gli aspetti di diritto maltese sono stati invece curati dallo Studio Sheltons, mentre lo studio Radovanović Stojanović si è occupato degli aspetti di diritto serbo e, infine, lo studio Schindler ha seguito gli aspetti di diritto austriaco.

Lottomatica Group è stato assistito da Latham & Watkins per i profili m&a con un team guidato dal partner Stefano Sciolla composto da Luca Maranetto, Matteo Gellera, Milena Raffaldi, Andrea Carvelli, Giorgia Ponti e Marianna Pessi. Il partner Antongiulio Scialpi, con Pasquale Spiezio, Davide Chiarito e Alice de Vita, ha prestato assistenza per i profili finance, mentre il partner Cesare Milani, con Daniele Isidoro e Irene Terenghi, ha seguito i profili regolamentari dell’operazione. Sidley Austin ha seguito i profili m&a di diritto diverso da quello italiano, mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha curato i profili relativi al finanziamento.

Di interesse, poi, anche un’altra operazione seguita dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con il partner Massimiliano Elia e la senior associate Rossana Tirenna, che ha assistito il Gruppo ViViBanca su tutti gli aspetti corporate m&a e banking relativi all’operazione di acquisizione del 100% della partecipazione in Ifiver, consolidando la propria presenza nel capitale della società. L’acquisizione ha riguardato la restante quota del 15%, con gli obiettivi di incrementare l’attività su tutto il territorio nazionale e di rafforzare le sinergie di valore e le dinamiche di cross-selling, nell’ambito delle operazioni di finanziamento e di cessione del quinto a livello nazionale.

