Nomine, associazioni e certificazioni: le novità dagli studi professionali

Nuovi ingressi tra i partner per Nexus Avvocati e Commercialisti. Da inizio anno lo studio è stato caratterizzato dall’integrazione e dall’apertura di una nuova sede (lo Studio Perani a Brescia), insieme all’istituzione di un dipartimento dedicato al lavoro (Nexus Hrs). I cinque professionisti promossi sono: Federica Bettinelli, dottore commercialista, esperta di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, nonché di organizzazione degli uffici amministrativi nelle società di capitali; Riccardo Bonatti, dottore commercialista e consulente di direzione, con esperienza consolidata in strategia aziendale, riorganizzazione, controllo di gestione e operazioni straordinarie; Ilaria Dioli, avvocata esperta in diritto penale, con particolare focus sulla responsabilità amministrativa degli enti e sui reati contro la pubblica amministrazione; Daria Gallinari, avvocata specializzata in diritto del lavoro e responsabilità medica; Marco Martinenghi, dottore commercialista e revisore legale, specializzato in consulenza tributaria, fiscale e societaria delle imprese industriali e commerciali. In aggiunta, tre nuovi ingressi: gli avvocati Michele Raggi, Erika Opizzi e Antonino Cella, che rafforzano il settore del diritto amministrativo.

Giulio Cerioli, partner dell’area legale di Nexus Avvocati e Commercialisti, ha commentato: “Il mercato in cui operiamo è dinamico e richiede un’attenzione costante al bilanciamento tra le esigenze dei clienti e la nostra capacità di anticiparle e soddisfarle, garantendo sempre lo stesso elevato livello di attenzione, competenza e proattività”.

Lexia in AssoNext

Da sottolineare poi l’ingresso dello studio legale Lexia in AssoNext, l’Associazione italiana delle pmi quotate. Lexia intende consolidare il proprio impegno professionale nell’accompagnare le pmi italiane nel percorso di accesso al mercato dei capitali e attraverso AssoNext è pronta a mettere a disposizione del gruppo le proprie competenze nel campo del diritto societario e dei mercati finanziari.

Francesco Dagnino, managing partner, ha commentato: “Siamo molto felici di far parte di AssoNext, un interlocutore unico per le aziende e le istituzioni italiane che, attraverso l’associazione, troveranno adeguato supporto alle loro ambizioni di crescita”.

“L’ingresso di Lexia in AssoNext arricchisce l’ecosistema dei professionisti che partecipano all’associazione e che, con competenza, lungimiranza e ambizione, hanno fatto emergere il valore del mercato egm. La forza delle proposte di AssoNext a beneficio delle piccole e medie imprese quotate risiede anche nella ricchezza della sua base associativa”, ha affermato Emilia Orsini, segretario generale responsabile relazioni istituzionali di AssoNext.

Pavia e Ansaldo e Milano Notai al fianco di Green Oleo

Infine, da rilevare il ruolo di advisor dello studio Pavia e Ansaldo e di Milano Notai nei confronti di Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan, per l’acquisizione della qualifica di società benefit, ai sensi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Lo statuto di Green Oleo è stato così modificato con l’integrazione del beneficio comune all’interno dell’oggetto sociale.

Lo studio Pavia e Ansaldo, con Milena Prisco, partner e head of esg, ha seguito i profili di diritto societario, mentre i profili notarili sono stati curati dal notaio Stefania Anzelini di Milano Notai.

