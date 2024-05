Met Gala 2024: chi ci sarà quest’anno all’attesissimo Super Bowl della moda

Anche quest’anno, il Metropolitan Museum of Art di New York si trasformerà in un palcoscenico patinato dove divi del cinema, star della musica, top model e altri personaggi famosi sfileranno con look ricercati in occasione dell’inaugurazione della nuova esposizione del Met Gala.

Ma facciamo un piccolo ripasso della sua storia. Il Costume Institute Gala, noto come Met Gala, è un evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York organizzato dal 1948. Dal 2005 si svolge ogni primo lunedì di maggio ed è organizzato dalla rivista Vogue la cui caporedattrice, Anna Wintour, è presidente.

L’evento accoglie gli ospiti che arrivano per sfilare sul tappeto rosso, visitano la mostra a tema dell’anno e prendono posto in attesa della cena.

I co-presidenti del Met Gala 2024 saranno Anna Wintour, Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth e Bad Bunny. Shou Chew, amministratore delegato di TikTok, e Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, saranno invece i presidenti onorari.

A condurre l’evento (visibile in streaming dal sito di Vogue dalle ore 18, ovvero a mezzanotte in Italia) saranno infine Gwendoline Christie, La La Anthony e Ashley Graham.

Il tema di quest’anno

“Garden of Time” ovvero il “Giardino del tempo” è il dress code di quest’anno, che si ispira a un racconto del 1962 di J. G. Ballard. Il tema si collega alla mostra di primavera del Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”: circa 250 capi e accessori che abbracciano quattro secoli, uniti visivamente da un’iconografia legata alla natura.

Un evento non per tutte le tasche

Considerati i nomi che ogni anno sfilano sul tappeto rosso del Met, non sorprende il costo esorbitante del biglietto per accedervi: nel 2014 i singoli biglietti costavano 30mila dollari (la lista annuale degli ospiti è limitata a circa 650 o 700 persone).

Nel 2023, il costo di un posto per ospite è salito a 50mila dollari. Se c’è poi un aspetto che distingue il gala è il divieto di usare il telefono, che aumenta ancor di più l’esclusività dell’evento, chiamato il Super Bowl della moda in quanto uno dei più prestigiosi nell’industria del fashion.

Anche se la lista degli ospiti è “segreta”, sono naturalmente trapelate indiscrezioni sui nomi attesi al gala. Tra questi, Rihanna, Kendall Jenner, Gisele Bundchen, Uma Thurman, Sarah Paulson, Olivia Rodrigo, Lily Gladstone e Ayo Edebiri.

I look più eccentrici delle edizioni passate

Indimenticabile il look di Rihanna, per Forbes nella rosa dei billionaire con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari grazie alla linea Fenty Beauty, che aveva indossato nel 2018 un look da papessa con tanto di mantello oversize e mitra papale firmato Margiela.

E che dire di Katy Perry, che lo stesso anno ha sfilato con un mini abito Versace con rete di cristalli ed enormi ali?

Risale invece al 2022 l’abito vintage realizzato da Jean Louis e indossato da Kim Kardashian. Lo stesso abito era stato sfoggiato da Marilyn Monroe nel 1962 per cantare Happy Birthday Mr President a John Fitzgerald Kennedy.

Katy Perry (Photo by Jason Kempin/Getty Images) Kim Kardashian (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) Jared Leto (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Indimenticabile, infine, il look scelto nel 2023 da Jared Leto: un gigantesco costume da gatto (con testa in evidenza), che rendeva omaggio al felino amato dal compianto stilista Karl Lagerfeld.

