Chi sono i 50 atleti più pagati del mondo. Cristiano Ronaldo in testa per la quarta volta

Negli otto anni trascorsi da quando è diventato per la prima volta l’atleta più pagato del mondo, per Cristiano Ronaldo sono cambiate tante cose. Il 39enne calciatore portoghese è passato dal Real Madrid alla Juventus, poi al Manchester United, fino ad accasarsi all’Al Nassr, squadra della Saudi Pro League. Una cosa, però, non è mai cambiata in tutti questi spostamenti: Ronaldo continua a incassare stipendi clamorosi.

Negli ultimi 12 mesi ha guadagnato una cifra stimata in 260 milioni di dollari, che lo rende l’atleta più pagato al mondo per la quarta volta in carriera. Forbes calcola che il contratto con l’Al Nassr gli abbia portato 200 milioni per questa stagione. E poiché Ronaldo resta uno dei testimonial sportivi più ambiti al mondo, ha guadagnato altri 60 milioni fuori dal campo, grazie a un portafoglio di sponsorizzazioni che comprende, tra gli altri, Nike, Binance e Herbalife.

In totale, i 50 atleti più pagati del mondo hanno incassato un totale di 3,88 miliardi di dollari, al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti, con un incremento del 13% rispetto al record di 3,44 miliardi stabilito lo scorso anno. Circa il 76% (2,94 miliardi) viene dai guadagni sul campo (stipendi, bonus e premi in denaro), in parte perché il denaro mediorientale continua a riversarsi nel mondo dello sport. Il restante 24% (936 milioni) è da attribuire a sponsorizzazioni, apparizioni a eventi, introiti da licenze e cimeli e altre attività commerciali. L’ultima cifra è in calo del 13% rispetto agli 1,08 miliardi dello scorso anno.

La soglia per entrare nella top 50, come lo scorso anno, è di 45,2 milioni. Ciò nonostante, dieci nomi nuovi sono riusciti a entrare in classifica, mentre altri otto sono tornati in lista dopo un’assenza di uno o più anni. La Nba è la lega con più giocatori in classifica, con 19, davanti alla Nfl, con 11. Il calcio ha in tutto otto giocatori. È forte anche la presenza di Liv Golf, il circuito finanziato dal fondo Pif dell’Arabia Saudita, con due dei cinque golfisti più pagati. In particolare Jon Rahm è al secondo posto della graduatoria, dopo essere entrato nel circuito a dicembre.

Il golfista spagnolo è uno dei 22 atleti in classifica con meno di 30 anni, possibile segno di un cambio della guardia. Atleti che sono stati sulla lista per moltissimi anni, come Serena Williams, Roger Federer e Tom Brady, si sono già ritirati. Altri, come Ronaldo, LeBron James, Tiger Woods e altri tre con 39 anni o più, potrebbero esserci vicini.

La classifica degli atleti più pagati al mondo

Di seguito la classifica completa dei 50 atleti più pagati al mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

1 | Cristiano Ronaldo

Sport: Calcio

Guadagni totali: 260 milioni

Guadagni sul campo: 200 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

2 | Jon Rahm

Sport: Golf

Guadagni totali: 218 milioni

Guadagni sul campo: 198 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

3 | Lionel Messi

Sport: Calcio

Guadagni totali: 135 milioni

Guadagni sul campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 70 milioni

4 | LeBron James

Sport: Basket

Guadagni totali: 128,2 milioni

Guadagni sul campo: 48,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 80 milioni

5 | Giannis Antetokounmpo

Sport: Basket

Guadagni totali: 111 milioni

Guadagni sul campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 65 milioni

6 | Kylian Mbappé

Sport: Calcio

Guadagni totali: 110 milioni

Guadagni sul campo: 90 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

7 | Neymar

Sport: Calcio

Guadagni totali: 108 milioni

Guadagni sul campo: 80 milioni

Guadagni fuori dal campo: 28 milioni

8 | Karim Benzema

Sport: Calcio

Guadagni totali: 106 milioni

Guadagni sul campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6 milioni

9 | Stephen Curry

Sport: Basket

Guadagni totali: 102 milioni

Guadagni sul campo: 52 milioni

Guadagni fuori dal campo: 50 milioni

10 | Lamar Jackson

Sport: Football americano

Guadagni totali: 100,5 milioni

Guadagni sul campo: 98,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

11 | Joe Burrow

Sport: Football americano

Guadagni totali: 100 milioni

Guadagni sul campo: 96 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

12 | Kevin Durant

Sport: Basket

Guadagni totali: 93,3 milioni

Guadagni sul campo: 47,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45,5 milioni

13 | Shohei Ohtani

Sport: Baseball

Guadagni totali: 85,3 milioni

Guadagni sul campo: 25,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

14 | Canelo Alvarez

Sport: Pugilato

Guadagni totali: 85 milioni

Guadagni sul campo: 75 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

15 | Patrick Mahomes

Sport: Football americano

Guadagni totali: 84,4 milioni

Guadagni sul campo: 59,4 milioni

Guadagni fuori dal campo: 25 milioni

16 | Anthony Joshua

Sport: Pugilato

Guadagni totali: 83 milioni

Guadagni sul campo: 75 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

17 | Max Verstappen

Sport: Formula 1

Guadagni totali: 81 milioni

Guadagni sul campo: 76 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

18 | Aaron Rodgers

Sport: Football americano

Guadagni totali: 80,8 milioni

Guadagni sul campo: 71,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 9 milioni

19 | Rory McIlroy

Sport: Golf

Guadagni totali: 80,1 milioni

Guadagni sul campo: 35,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

20 | Justin Herbert

Sport: Football americano

Guadagni totali: 78,7 milioni

Guadagni sul campo: 67,7

Guadagni fuori dal campo: 11 milioni

21 | Lewis Hamilton

Sport: Formula 1

Guadagni totali: 69 milioni

Guadagni sul campo: 57 milioni

Guadagni fuori dal campo: 12 milioni

22 | Nick Bosa

Sport: Football americano

Guadagni totali: 68 milioni

Guadagni sul campo: 66,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1,5 milioni

23 | Tiger Woods

Sport: Golf

Guadagni totali: 67,2 milioni

Guadagni sul campo: 12,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 55 milioni

24 | Kirk Cousins

Sport: Football americano

Guadagni totali: 62,5 milioni

Guadagni sul campo: 60 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2,5 milioni

25 | Klay Thompson

Sport: Basket

Guadagni totali: 62,3 milioni

Guadagni sul campo: 43,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 19 milioni

26 | Damian Lillard

Sport: Basket

Guadagni totali: 61,9 milioni

Guadagni sul campo: 45,9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 16 milioni

27 | Erling Haaland

Sport: Calcio

Guadagni totali: 61 milioni

Guadagni sul campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 15 milioni

28 | Max Scherzer

Sport: Baseball

Guadagni totali: 59,9 milioni

Guadagni sul campo: 58,9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1 milione

29 | Scottie Scheffler

Sport: Golf

Guadagni totali: 59,2 milioni

Guadagni sul campo: 39,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

30 | Joel Embiid

Sport: Basket

Guadagni totali: 57,7 milioni

Guadagni sul campo: 47,7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

31 | Jimmy Butler

Sport: Basket

Guadagni totali: 57,5 milioni

Guadagni sul campo: 45,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 12 milioni

32 | Nikola Jokic

Sport: Basket

Guadagni totali: 56,1 milioni

Guadagni sul campo: 48,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

33 | James Harden

Sport: Basket

Guadagni totali: 55,8 milioni

Guadagni sul campo: 35,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

34 | Luka Doncic

Sport: Basket

Guadagni totali: 55,1 milioni

Guadagni sul campo: 40,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 15 milioni

35 | Bradley Beal

Sport: Basket

Guadagni totali: 54,3 milioni

Guadagni sul campo: 46,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 7,5 milioni

36 | Chris Jones

Sport: Football americano

Guadagni totali: 54,1 milioni

Guadagni sul campo: 53,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1 milione

37 | Kawhi Leonard

Sport: Basket

Guadagni totali: 53,7 milioni

Guadagni sul campo: 45,7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

38 | Mohamed Salah

Sport: Calcio

Guadagni totali: 53 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni

39 | Paul George

Sport: Basket

Guadagni totali: 52,7 milioni

Guadagni sul campo: 45,7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 7 milioni

40 | Sadio Mané

Sport: Calcio

Guadagni totali: 52 milioni

Guadagni sul campo: 48 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

41 | Brian Burns

Sport: Football americano

Guadagni totali: 51,7 milioni

Guadagni sul campo: 51,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0,2 milioni

42 | Tyson Fury

Sport: Pugilato

Guadagni totali: 50 milioni

Guadagni sul campo: 42 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

43 | Cameron Smith

Sport: Golf

Guadagni totali: 48 milioni

Guadagni sul campo: 44 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

44 | Trae Young

Sport: Basket

Guadagni totali: 47,3 milioni

Guadagni sul campo: 40,3 milioni

Guadagni fuori dal campo: 7 milioni

45 | Deshaun Watson

Sport: Football americano

Guadagni totali: 47 milioni

Guadagni sul campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1 milione

46 | Rashan Gary

Sport: Football americano

Guadagni totali: 46,8 milioni

Guadagni sul campo: 46,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0,3 milioni

47 | Anthony Davis

Sport: Basket

Guadagni totali: 46,2 milioni

Guadagni sul campo: 41,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

48 | Zion Williamson

Sport: Basket

Guadagni totali: 46,1 milioni

Guadagni sul campo: 34,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 12 milioni

49 | Jayson Tatum

Sport: Basket

Guadagni totali: 45,9 milioni

Guadagni sul campo: 32,9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 13 milioni

50 | Devin Booker

Sport: Basket

Guadagni totali: 45,2 milioni

Guadagni sul campo: 36,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 9 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .