Come Barbara Rizzi ha unito la passione per la moda allo spirito imprenditoriale

Barbara Rizzi è la fondatrice del luxury brand omonimo, specializzato nella produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori moda per donne. Il marchio ha una storia di imprenditoria italiana, nella quale lavoro e famiglia sono le chiavi del successo.

Chi è Barbara Rizzi

L’imprenditrice cresce con un modello familiare ancorato al mondo del lavoro, anche se lei non è il figlio maschio tanto desiderato per portare avanti il cognome di famiglia; sin da piccola, coltiva la passione per la moda e la creazione artigianale di abiti. Dalla nonna paterna impara l’arte di lavorare all’uncinetto, tagliare e cucire tessuti; dalla nonna materna, invece, apprende il lavoro a maglia con gli aghi, il rammendo e il ricamo. Terminato il liceo linguistico, Barbara frequenta per tre anni la scuola Carlo Secoli di Milano, dove consegue il diploma di stilismo e figurino industriale, lavorando contemporaneamente in aeroporto come supervisor per la compagnia aerea AirOne.

Dopo la scomparsa del padre, l’imprenditrice ha deciso di prendere le redini dell’azienda di famiglia. Di conseguenza il suo sogno di diventare fashion designer è passato in secondo piano. Quindici anni dopo, la realtà famigliare si è affermata come una delle aziende più rilevanti nel settore industriale dell’aria compressa. Per Barbara era finalmente giunto il momento. A luglio 2021 la società Rivair Air Compressor ha aperto il brand Br Atelier. Due realtà apparentemente distanti, ma unite da un denominatore comune: la passione dell’imprenditrice per il suo lavoro. Due progetti che crescono di pari passo, legati a filo stretto, alimentandosi reciprocamente. A testimoniare questo solido legame, il logo di Br Atelier, che riproduce la girante, un componente essenziale dei compressori utilizzati nell’altra azienda, la Rivair.

Il brand

Tornando al brand, le creazioni firmate Barbara Rizzi, sin dalla prima collezione, lanciata sul mercato nel 2022, si rivolgono a una donna forte, moderna e indipendente, audace e sofisticata, senza rinunciare alla femminilità. Una donna che ha il coraggio di indossare colori, ricami e abiti non omologati. Il punto di forza del marchio sono le giacche, con spalline che richiamano lo stile militaresco. Il brand è inoltre caratterizzato da due animali simbolici: il pavone e la tigre. Il primo è simbolo di bellezza, eleganza, amore e rinascita. Il secondo, invece, con il suo sguardo deciso, è la personificazione della forza, del coraggio e della fermezza. Barbara, attraverso le proprie collezioni, vuole lanciare un messaggio: “La vera forza arriva da dentro, ma l’abito è il compagno fedele di ogni battaglia, l’armatura confortevole che si indossa ogni giorno”.

