Il 73% degli italiani utilizza l’AI generativa su propria iniziativa

L’AI generativa è ormai alla portata di tutti e sono sempre più i lavoratori che la utilizzano al di fuori del perimetro aziendale per svolgere i propri task. Secondo il Microsoft Work Trend Index, il 73% degli italiani, nel mondo la percentuale sale al 78%, usa già questi strumenti di intelligenza artificiale al lavoro, senza affidarsi a programmi offerti dalle aziende ma per propria iniziativa. Un fenomeno chiamato Bring your Own AI.

“Come per tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche, anche per l’AI generativa riscontriamo il ruolo chiave delle persone che guidano il cambiamento, grazie al valore che trovano nell’utilizzo della tecnologia per svolgere tutte le attività quotidiane”, dice Vincenzo Esposito, ad Microsoft Italia.

“Questo approccio sottolinea l’urgenza da parte delle organizzazioni di definire strategie di adozione dell’AI per coglierne tutti i vantaggi ed evitare rischi di sicurezza. Microsoft è al fianco delle imprese italiane per aiutarle a sviluppare piani per applicare le soluzioni di AI a scenari aziendali e supportare la produttività e creatività delle persone. Le organizzazioni italiane hanno una grande opportunità di crescita grazie all’utilizzo dell’AI ed è fondamentale saperle cogliere con rapidità”.

Il crescente utilizzo dell’AI

L’indagine di Microsoft, effettuata su 31 mila persone in 31 Paesi, delinea un panorama lavorativo in forte cambiamento. Secondo lo studio, infatti, l’utilizzo dell’AI generativa è quasi raddoppiato negli ultimi sei mesi: il 46% degli intervistati a livello globale ha iniziato a sperimentare l’AI nell’ultimo semestre, mentre il 60% dei knowledge workers italiani conferma di usare questi strumenti all’interno delle proprie giornate per ridurre il tempo impiegato nello svolgere determinati compiti e per focalizzarsi su quelli più strategici.

Se da un lato cresce il numero di chi decide di agire in autonomia, dall’altro emerge un certo immobilismo da parte delle imprese: la maggior parte dei leader aziendali italiani (76%) dimostra di comprendere l’importanza dell’adozione dell’AI a livello organizzativo, ma il 50% di loro teme che la propria azienda non abbia piani di implementazione dell’AI.

Il tema delle competenze

Dal report emerge, inoltre, il sempre attuale tema delle competenze: se il 76% degli intervistati a livello globale afferma di sentire il bisogno di dotarsi di abilità specifiche per l’utilizzo dell’AI per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, il 79% afferma che le competenze di AI amplieranno le loro opportunità lavorative. Queste affermazioni trovano riscontro anche dal punto di vista delle aziende, con il 62% dei manager italiani che sostiene di non voler assumere risorse senza competenze.

L’AI generativa si conferma come un valido alleato per le persone all’interno delle organizzazioni. Sempre secondo lo studio, il 92% ha affermato che l’AI rende tutte le attività più semplici da gestire, oltre a considerarla un grande supporto per aumentare la creatività, mentre il 93% sostiene che questa tecnologia aiuti la concentrazione sulle attività più importanti e a dare maggiore motivazione per svolgere il proprio lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .