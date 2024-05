La Kings League di Gerard Piqué annuncia un round di investimento da 60 milioni di euro

Novità in casa Kings League. Oggi, la competizione calcistica a sette che unisce intrattenimento e sport ha annunciato un round di investimento da 60 milioni di euro, aggiungendo così due nuove investitori a Cassius, fondo early stage con sede ad Atlanta. Stiamo parlando di Left Lane Capital, società di venture capital globale, e Fillip, holding globale focalizzata su sport e entertainment.

Soddisfatto l‘ex campione di calcio Gerard Piqué, fondatore della Kings League: “Quando abbiamo lanciato la Kings League un anno fa, avevamo l’ambizione di trasformare lo sport e l’intrattenimento su scala globale. Questo investimento non solo convalida l’impatto e il potenziale della nostra vision, ma ci permette anche di portarla a un livello superiore. Stiamo creando un ecosistema unico e differenziato, rivoluzionando il futuro dello sport e dell’entertainment in una nuova dimensione di cui milioni di giovani in tutto il mondo vogliono far parte. Siamo ancora una società giovane, ma abbiamo grandi obiettivi al fine di raggiungere un pubblico globale creando una delle iniziative più divertenti al mondo”, ha aggiunto.

I numeri della Kings League

Nata in Spagna all’inizio del 2023, la Kings League ha già registrato diversi sold out in stadi come il Camp Nou del Barcellona, storica ex squadra di Gerard Piqué, e il Metropolitano dell’Atletico Madrid. Successi che hanno difatti lanciato il piano di espansione globale della competizione, annunciato peraltro lo scorso febbraio.

Dopo aver avviato la prima stagione in America Latina, infatti, la Kings League intende accelerare la crescita globale con l’apertura di campionati in nuovi mercati. Una tabella di marcia che prevede il lancio di campionati nazionali nei principali paesi europei, in Nord America e in Brasile nel 2024 e nel 2025, oltre a un’espansione in Asia nel 2026.

Parlando di numeri, la competizione conta attualmente più di 13 milioni di follower sulle sue piattaforme digitali, più di 80 milioni di ore di contenuti guardati e oltre 82 milioni di visualizzazioni su TikTok. Il suo canale Twitch è il secondo più visto al mondo in lingua spagnola. Su TikTok, inoltre, è il campionato di calcio più visto a livello globale con un pubblico più vasto rispetto alla Liga o alla Premier League.

Come è strutturata

Ogni lega regionale ha 12 squadre di proprietà di presidenti che includono leggende del calcio di alto profilo e streamer di Internet. I presidenti sono responsabili della propria squadra e trasmettono in streaming le partite sui rispettivi canali di streaming come Twitch, YouTube e TikTok.

La Kings League ha adottato molte idee dagli sport americani, come un modello di campionato chiuso con proprietà in franchising della squadra, playoff di fine stagione, nessun pareggio e un Draft per ciascuna squadra per selezionare 10 dei suoi 13 giocatori, dove tre gli slot sono riservati ai giocatori ospiti, spesso ex calciatori professionisti. Le sue regole includono: iniziare la partita come 1 contro 1 aggiungendo un giocatore ad entrambe le squadre ogni minuto fino a quando l’intera squadra è in campo, contare ogni goal negli ultimi due minuti di gioco come doppio, finire le partite di pareggio con un “shoutout” uno contro uno per determinare un vincitore. Peraltro, all’inizio del match, entrambe le squadre estraggono una ‘carta segreta’ che può essere utilizzata nel secondo tempo.

La Kings World Cup

In ultimo, il 26 maggio prenderà il via la Kings World Cup 2024, en evento di due settimane in Messico, dove, come in un mondiale tradizionale, 32 squadre di tutto il mondo si contenderanno la gloria. La Kings World Cup sarà guidata da Zlatan Ibrahimović e vedrà la partecipazione dei principali creator del mondo, insieme a stelle del calcio tra cui Neymar, Francesco Totti, Rio Ferdinand, Eden Hazard, Mario Gotze e Andriy Shevchenko.

