Chi è Daniele Pescara, il consulente scelto dagli imprenditori per aprire società a Dubai

BRANDVOICE | Paid Program

In Italia, le pmi si affidano al proprio commercialista per essere supportate nella gestione aziendale, ma quando si parla di grandi investimenti e mercati esteri, la figura del consulente tradizionale lascia il posto a esperti di calibro superiore. Tra queste figure spicca Daniele Pescara, imprenditore di origini italiane che si è distinto nel campo dell’internazionalizzazione d’impresa con il suo studio a Dubai, nelle prestigiose Financial Towers, e con sedi anche in Italia e Arabia Saudita.

Con un team di oltre 24 collaboratori interni, tra cui avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, e un fatturato da 12 milioni di euro in crescita, Daniele Pescara è l’uomo dietro le quinte del successo di numerosi imprenditori, personalità di rilievo e campioni sportivi che hanno scelto i suoi servizi per espandere il loro business all’estero.

La comprensione dei mercati internazionali lo ha portato alla partecipazione come ospite in trasmissioni video e web come Italpress, condotta da Claudio Brachino, e nel programma televisivo di Rai 2 Restart.

Oltre a guidare le sue società, Daniele Pescara ricopre i ruoli di presidente di FenImprese Dubai – la prima associazione di categoria degli imprenditori italiani negli UAE – di business partner del gruppo Il Sole 24 Ore, come esperto per l’internazionalizzazione d’impresa a Dubai, e di rappresentante del Ccn (Chamber Of Commerce News in UAE).

Nato in provincia di Venezia, la sua storia personale viene segnata da sfide significative, incluso il fallimento dell’azienda di famiglia durante la crisi finanziaria del 2008. Grazie all’esperienza acquisita, Daniele comprende che la figura del commercialista tradizionale non è più adeguata alle complesse esigenze del mondo aziendale moderno.

Nel 2016, decide di fondare la Daniele Pescara Consultancy, società di consulenza che ben presto è diventata il punto di riferimento per gli italiani che desiderano investire e aprire società a Dubai, registrando quotidianamente centinaia di richieste da parte di imprenditori interessati a espandere il proprio business all’estero.

In un mercato affollato di promesse non mantenute, guru del web e professionisti improvvisati che gettano ombre sul nome di Dubai, Daniele Pescara si distingue per il suo approccio innovativo con soluzioni su misura. La Daniele Pescara Consultancy garantisce un’assistenza completa ai propri clienti interessati alle opportunità di Dubai, confermando l’efficacia e l’affidabilità dei suoi servizi.

Una visione chiara, un servizio d’eccellenza e un team di esperti al suo fianco hanno reso Daniele Pescara il consulente d’eccellenza scelto dagli imprenditori per internazionalizzare la propria impresa o ridurre il proprio carico fiscale in Italia.

